Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid, et ce, il y a près d'un an et demi. Alors que ses performances sont en dents de scies, certains ont déjà hâte de le voir quitter la Maison-Blanche.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le club de ses rêves. Engagée jusqu'au 30 juin 2024 avec l'écurie parisienne, la star de 27 ans a refusé d'activer l'option pour étendre son bail d'une année. Ainsi, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a près d'un an et demi.

Kylian Mbappé, les propos qui agacent un ancien coéquipier : «Je vais lui en parler» https://t.co/DLGftqNBAE — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

Des supporters ont hâte de voir Mbappé partir « Mon rêve est exaucé. Wow ! C'est incroyable d'être ici. Enfant, je n'avais qu'un seul rêve : jouer au Real Madrid. Aujourd'hui mon rêve est exaucé. Je suis un garçon heureux. Il y a eu plein de rebondissements mais me voici. J'ai un autre rêve à présent, c'est d'être à la hauteur de l'histoire de ce club, le meilleur au monde. C'est une journée unique au-delà de mes attentes, (...) qui me marquera à vie. Tout le monde me dit qu'aucun autre club ne vaut le Real Madrid. Que jouer ici est une expérience unique. Et je voulais vivre ça. Ici tout le monde a la passion du Real. (...) Je suis content de faire partie de la famille du Real. Je ne suis personne encore au Real, je n'ai pas gagné un seul match et recevoir un tel accueil alors que je n'ai encore rien fait ici est incroyable. Merci aux supporters. Je veux les rendre fiers en donnant ma vie pour ce maillot », s'est enflammé Kylian Mbappé après sa signature au Real Madrid. Toutefois, tous les supporters du club ne sont pas fiers de lui.