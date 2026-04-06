Mercato - OM : «Ce n'est pas un taulier», l'erreur de casting à Marseille !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Frank McCourt s'est offert les services d'un international. Arrivé à Marseille pour jouer le rôle de taulier, ce joueur de 30 ans n'a pas du tout les épaules pour assumer ce statut. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Dave Appadoo dans l'émission L'Equipe du Soir ce dimanche.

Pour renforcer sa défense, l'OM a bouclé le transfert de Benjamin Pavard lors du dernier mercato estival. Ayant un beau palmarès, que ce soit en club ou en équipe nationale, l'international français est arrivé à Marseille pour endosser le rôle de taulier. Mais à en croire Dave Appadoo, interrogé dans l'émission L'Equipe du Soir ce dimanche, Benjamin Pavard n'est pas capable d'assumer un tel statut.

Président de l'OM : Un journaliste propose un projet révolutionnaire, il risque de vous surprendre... https://t.co/caU6EqZTfb — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

«C'est un très bon joueur d'accompagnement» « Benjamin Pavard a une carrière exceptionnelle quand même. Il était au Bayern, à l'Inter, et a été champion du monde avec l'équipe de France. Mais dans le ranking de l'importance dans ces trois équipes, il est combien ? Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le leader, ce n'est pas le taulier de ces équipes-là. C'est un très bon joueur d'accompagnement de ces équipes-là », a déclaré Dave Appadoo, avant d'en rajouter une couche.