Mercato - PSG : Le nouveau coup de maitre après Dro Fernandez !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a officialisé la signature de Dro Fernandez. Le club de la capitale ayant arraché le crack de 18 ans au FC Barcelone. A la lutte avec le Barça pour un autre phénomène, le PSG aurait réalisé un nouveau coup de maitre sur le mercato.

Le PSG a été alerté par la situation de Dro Fernandez. Véritable talent du FC Barcelone, la pépite de 18 ans disposait d'une clause libératoire fixée à 6M€. Le PSG en a donc profité pour se jeter sur Dro Fernandez lors du dernier mercato estival. Après avoir convaincu le joueur, l'écurie rouge et bleu a négocié un transfert à hauteur de 8M€ avec le Barça, et ce, pour que leurs relations restent bonnes.

Mercato - PSG : Une star de Luis Enrique au Real Madrid, le choix révélé en Espagne ! https://t.co/MP8lAWooag — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

Le Barça était sur le point de s'offrir Aboubacar Maiga Formé au FC Barcelone, Dro Fernandez a signé officiellement au PSG le 26 janvier. Et il a fait part de son immense bonheur de rejoindre le club de la capitale. « Je suis très heureux et très fier de rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est un moment de grande fierté pour moi et pour ma famille. Le PSG est un club immense que je suis depuis que je suis enfant, où de grandes légendes ont marqué l’histoire. Aujourd’hui, j’ai énormément d’envie et de motivation à l’idée de jouer et tout donner pour ce maillot », s'est réjoui Dro Fernandez.