«Tu es faible» : Le jour où Lionel Messi a malmené une star du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2021, le monde du football était marqué par une signature sensationnelle : celle de Lionel Messi en faveur du PSG. Resté pendant deux ans à Paris, l’Argentin n’aura pas fait grande impression. Ayant rencontré des difficultés d’adaptations après tant d’années à Barcelone, l’octuple Ballon d’Or s’était même mal comporté avec un coéquipier, et n’avait pas hésité à le malmener.

Après tant d’années de gloire au FC Barcelone, Lionel Messi a débarqué au PSG en 2021 dans des conditions spéciales. A Paris, l’adaptation du génie argentin est compliquée. Après une première saison en dents de scie, Messi se réveille en 2022-2023, mais pas suffisamment pour permettre au PSG d’aller loin en Ligue des Champions.

🎙️🇵🇹 Vitinha s’exprime sur le trio Mbappé-Messi-Neymar :



« Vous ne pouvez pas vous permettre d’avoir un, deux ou trois joueurs qui ne courent pas. Ils font partie des meilleurs de l’histoire, mais ce n’est pas toujours ce qu’il y a de mieux pour l’équipe. C’est ce qui fait la… pic.twitter.com/lYUAqP6Ft4 — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) March 9, 2026

« Je ne sentais pas qu’on était une équipe » Devenu une véritable star au PSG, Vitinha se souvient de cette saison très compliquée pour le club parisien. « C’était une année où je ne sentais pas qu’on était une équipe. Chacun courait pour soi. On était un peu perdus sur le terrain. J’étais encore jeune et je venais d’arriver, c’était difficile. C’était un entraîneur différent aussi. C’était assez difficile de gérer un tel groupe de joueurs », avait ainsi témoigné le maestro portugais pour A Bola en 2025. Le milieu de terrain portugais avait d’ailleurs été malmené par Messi cette saison-là.