«Tu es faible» : Le jour où Lionel Messi a malmené une star du PSG !

En 2021, le monde du football était marqué par une signature sensationnelle : celle de Lionel Messi en faveur du PSG. Resté pendant deux ans à Paris, l’Argentin n’aura pas fait grande impression. Ayant rencontré des difficultés d’adaptations après tant d’années à Barcelone, l’octuple Ballon d’Or s’était même mal comporté avec un coéquipier, et n’avait pas hésité à le malmener.
Après tant d’années de gloire au FC Barcelone, Lionel Messi a débarqué au PSG en 2021 dans des conditions spéciales. A Paris, l’adaptation du génie argentin est compliquée. Après une première saison en dents de scie, Messi se réveille en 2022-2023, mais pas suffisamment pour permettre au PSG d’aller loin en Ligue des Champions.
« Je ne sentais pas qu’on était une équipe »
Devenu une véritable star au PSG, Vitinha se souvient de cette saison très compliquée pour le club parisien. « C’était une année où je ne sentais pas qu’on était une équipe. Chacun courait pour soi. On était un peu perdus sur le terrain. J’étais encore jeune et je venais d’arriver, c’était difficile. C’était un entraîneur différent aussi. C’était assez difficile de gérer un tel groupe de joueurs », avait ainsi témoigné le maestro portugais pour A Bola en 2025. Le milieu de terrain portugais avait d’ailleurs été malmené par Messi cette saison-là.
« Non seulement tu es faible, mais en plus, tu me fais mal »
« Non seulement tu es faible, mais en plus, tu me fais mal », aurait ainsi déclaré l’Argentin envers Vitinha après un coup reçu à l’entraînement selon l’Equipe. « Beaucoup de choses se sont passées, mais tout va bien avec Messi et Neymar. […] J’ai beaucoup d’estime pour Messi, c’est l’un des meilleurs de tous les temps. Je n’ai absolument rien contre lui. D’ailleurs, lors du Mondial des clubs, nous avons fini par nous affronter. À la fin, je l’ai pris dans mes bras. Avec Neymar aussi, tout va bien », rétorquait Vitinha à ce sujet pour le média portugais.