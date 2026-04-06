Mercato - OM : Ce joueur attendu au tournant l’année prochaine, «tu dois construire autour de lui»

Axel Cornic

De retour après la trêve internationale, l’Olympique de Marseille a de nouveau chuté, avec une deuxième défaite consécutive en Ligue 1. Mais dans la prestation morose face à l’AS Monaco (2-1), l’un des joueurs d’Habib Beye semble tout de même avoir réussi à convaincre.

Décidément, ce n’est toujours pas ça à Marseille. Après la défaite face au LOSC (1-2), l’OM a encore perdu des précieux points lors de la 28e journée de Ligue 1. Mais ce n’est pas tout, puisque les Marseillais ont également perdu la troisième place, synonyme de qualification en Ligue des Champions. Et la pression commence à se faire de plus en plus forte, puisqu’il ne reste plus beaucoup de matchs avant la fin de la saison.

Un joueur de l’OM en plein «cauchemar» : Habib Beye a tenté un coup et s’est complètement loupé https://t.co/KWK6y2JLAu — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

L’OM perd encore Mais tout n’est pas à jeter pour Walid Acherchour, qui voit surtout de la malchance dans cette défaite contre Monaco. « Marseille est mal payé sur le match. Un nul était plus logique. La défaite me dérange beaucoup moins que celle face à Lille. Hradecky fait un superbe match » a expliqué l’une des novelles voix de l’After Foot. « Le contenu a été vraiment cohérent et encourageant. Tu es plombé sur les momentums. Ça doit impulser les 6 derniers matchs ».