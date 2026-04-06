Mercato - OM : Ce joueur attendu au tournant l’année prochaine, «tu dois construire autour de lui»

De retour après la trêve internationale, l’Olympique de Marseille a de nouveau chuté, avec une deuxième défaite consécutive en Ligue 1. Mais dans la prestation morose face à l’AS Monaco (2-1), l’un des joueurs d’Habib Beye semble tout de même avoir réussi à convaincre.
Décidément, ce n’est toujours pas ça à Marseille. Après la défaite face au LOSC (1-2), l’OM a encore perdu des précieux points lors de la 28e journée de Ligue 1. Mais ce n’est pas tout, puisque les Marseillais ont également perdu la troisième place, synonyme de qualification en Ligue des Champions. Et la pression commence à se faire de plus en plus forte, puisqu’il ne reste plus beaucoup de matchs avant la fin de la saison.
L’OM perd encore
Mais tout n’est pas à jeter pour Walid Acherchour, qui voit surtout de la malchance dans cette défaite contre Monaco. « Marseille est mal payé sur le match. Un nul était plus logique. La défaite me dérange beaucoup moins que celle face à Lille. Hradecky fait un superbe match » a expliqué l’une des novelles voix de l’After Foot. « Le contenu a été vraiment cohérent et encourageant. Tu es plombé sur les momentums. Ça doit impulser les 6 derniers matchs ».
« Le match de Timber n’est vraiment pas récompensé »
Il souligne également la prestation de Quinten Timber, recrue hivernale de l’OM arrivé pour 4,5M€ en provenance de Feyenoord. « Le match de Timber n’est vraiment pas récompensé par le score au tableau d’affichage. Les prises de balles avec son corps, le lien avec le reste, l’impact » a écrit Walid Acherchour sur son compte X, avant d’ajouter : « Tu dois construire autour de lui l’an prochain en jouant face au jeu et pas plus haut ». Reste à voir si le Néerlandais saura sonner la révolte à Marseille, en commençant par le prochain match de Ligue 1 face au FC Metz, le 10 avril prochain.