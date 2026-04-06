Mercato - OM : «J'aurais voulu venir», un joueur de l’équipe de France a été recalé !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2017, cet ancien international français a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le Sporting librement et gratuitement. Pourtant, il aurait préféré signer à l'OM, pour y retrouver Rudi Garcia. D'après lui, son transfert à Marseille a avorté à cause d'Andoni Zubizarreta, qui était le directeur sportif du club olympien à cette époque.

Après avoir passé trois années au FC Barcelone, Jérémy Mathieu (42 ans) a fait ses valises. En effet, l'ex-international français a été transféré librement et gratuitement au Sporting lors de l'été 2017. Toutefois, il aurait pu signer à l'OM. Mais à en croire Jérémy Mathieu, interrogé par Football Club de Marseille, l'opération a capoté à cause d'Andoni Zubizarreta. Selon ses dires, l'ancien directeur sportif de l'OM a mis son veto pour sa signature, et ce, parce qu'il pensait qu'il avait une fragilité physique.

Un joueur de l’OM en plein «cauchemar» : Habib Beye a tenté un coup et s’est complètement loupé https://t.co/KWK6y2JLAu — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

«Il n'a pas voulu» « J'avais envie de partir. À l'époque, c'était (Andoni) Zubizarreta à Marseille et Rudi Garcia l'entraîneur. On avait le même agent, donc (Rudi Garcia) savait que je voulais partir et il voulait me faire venir. Il (Andoni Zubizarreta) n'a pas voulu, car il croyait que j'avais encore des problèmes de tendons d'Achille, que je n'allais pas tenir la saison », a révélé Jérémy Mathieu, avant de poursuivre.