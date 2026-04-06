OM - Mason Greenwood : Une nouvelle galère annoncée pour Habib Beye ?

Amadou Diawara

Privé de Mason Greenwood, l'OM s'est incliné ce dimanche soir sur la pelouse de l'AS Monaco : le Stade Louis II. Présent dans l'émission l'After Foot après le coup de sifflet final de la rencontre, Daniel Riolo a annoncé une nouvelle galère avec le numéro 10 d'Habib Beye.

Pour le compte de la 28ème journée de Ligue 1, l'OM a eu la lourde tâche de se frotter à l'AS Monaco. Et les hommes de Roberto De Zerbi se sont inclinés dans ce derby de la Côte d'Azur. Privé de Mason Greenwood, suspendu et blessé, les Marseillais ont perdu 2-1. Alexandr Golovin et Folarin Balogun ayant marqué pour l'AS Monaco, avant qu'Amine Gouiri ne réduise la marque en fin de match.

Mercato - OM : «Ce n'est pas un taulier», l'erreur de casting à Marseille ! https://t.co/phqLCEY13Y — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

«Le casse-tête, ça va être de remettre Greenwood là-dedans» Présent en zone mixte après le coup de sifflet final d'AS Monaco - OM, Alban Juster a analysé la performance de son équipe. « Ce soir, on est tous très déçus, très frustrés du résultat. Maintenant, je crois qu'on a aussi vu une prestation très correcte, très cohérente, probablement une des meilleures prestations depuis plusieurs mois. Le plus important, c'est de capitaliser sur cette prestation, sur le travail au quotidien qui est fait par Habib (Beye) et son staff depuis plusieurs semaines, utiliser tout ce qui a été positif ce soir dans les six prochains matchs pour aller décrocher l'objectif qu'on s'est fixé en début de saison, qui est le podium. On ressort très déçus, très frustrés mais je crois qu'il y a de bonnes choses à garder pour la fin de saison. Rien n'est joué. Le résultat nous est défavorable mais il nous reste six matchs », a confié le président intérimaire marseillais.