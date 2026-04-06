Un joueur de l’OM en plein «cauchemar» : Habib Beye a tenté un coup et s’est complètement loupé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, l’OM s’est incliné en Principauté, perdant son match face à l’AS Monaco (2-1). Le but d’Amine Gouiri n’aura pas suffi pour inverser la tendance et le club phocéen a passé une sale soirée. Elle l’a d’ailleurs été encore plus pour certains joueurs olympiens. En effet, certains protégés d’Habib Beye n’ont clairement pas brillé lors de cette défaite contre Monaco.

Désormais 4ème au classement de la Ligue 1, l’OM voit des adversaires lui passer devant et se rapprocher. La défaite ce dimanche soir à Monaco est donc grave pour le club phocéen (2-1) dans la course à une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. En Principauté, les joueurs d’Habib Beye se sont donc ratés. L’entraîneur de l’OM avait pourtant tenté un coup en alignant CJ Egan-Riley en défense centrale. Mais voilà que l’Anglais a vécu une soirée difficile.

Président de l'OM : Un journaliste propose un projet révolutionnaire, il risque de vous surprendre... https://t.co/caU6EqZTfb — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

« Un cadeau empoisonné » Le choix d’Habib Beye de mettre CJ Egan-Riley contre Monaco n’aura donc pas été le bon. La Provence n’épargne d’ailleurs pas le défenseur central de l’OM, lui ayant attribué la note de 2/10. Dans son commentaire, le quotidien régional a ensuite ajouté sur l’Anglais : « Un cauchemar ! La surprise du chef réservé par Habib était en réalité un cadeau empoisonné ».