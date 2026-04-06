Kylian Mbappé a fait le mur, la «peur bleue» de sa mère !

Kylian Mbappé est devenu une célébrité alors qu'il était très jeune. A cause de sa notoriété, la star de 27 ans ne peut plus sortir sans agents de sécurité, et ce, depuis de longues années. Ce qui est difficile à vivre pour lui parfois. D'ailleurs, Fayza Lamari a raconté que Kylian Mbappé avait déjà fait le mur.

« Ne pas pouvoir sortir comme tout le monde lui a pesé, quelquefois […] Il lui est arrivé de le faire en cachette, déguisé. Cela me faisait une peur bleue. Il échappé à la surveillance de ses agents de sécurité pour faire le tour du périphérique avec un ami dans une 207 rouge », avait raconté Fayza Lamari , la mère de Kylian Mbappé , dans un entretien rapporté par RTL Belgique en décembre 2021.

«Il échappé à la surveillance de ses agents de sécurité»

Interrogé par Élise Lucet en janvier 2024, Kylian Mbappé était passé aux aveux sur le sujet. « C'est quand la dernière fois que vous êtes allé acheter une baguette de pain tout seul à pied ? Je sais même plus, je sais même plus, ce sont des choses qui sont tellement simples et qui étaient des corvées quand j'étais petit, quand mon père me disait : "va chercher ça". Je paierai tellement cher maintenant pour faire ce genre de choses, qui ressemblent à rien pour la plupart des gens. Il y a des regrets dans ce que vous dites ? Non pas des regrets, il y a une fatalité et c'est un constat. À Envoyé Spécial, on a une baguette magique, vous changez totalement d'apparence pendant 48 heures. Vous pouvez faire ce que vous voulez, personne va vous reconnaître, vous faites quoi ? En tout cas, je passe mes 48 heures dehors, ça c'est sûr déjà ! Ça c'est sûr. Mais après ce que je fais, je fais tout, des choses sans réfléchir. J'ai perdu la spontanéité, la spontanéité de l'être humain. Moi je veux sortir aller faire ça, je le fais pas. Non, tout est question d'organisation. Non, tout s'organise. C'est pesant ? Maintenant non, c'est le quotidien mais ça l'était. Vous ne m'avez pas répondu à part être dehors pendant 48 heures, qu'est-ce que vous faites ? Tout faire. Aller manger tranquille dans une brasserie, sortir, aller avec des amis, faire la fête incognito tranquille, personne vient vous voir. Le lendemain matin, un bon brunch au soleil sur une terrasse, voilà [...] les choses simples de la vie quoi. C'est super », avait reconnu l'actuel numéro 10 du Real Madrid sur France Télévisions.