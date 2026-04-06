Mercato - OM : «Il vaut mieux que tu partes», quand ce grand nom a refusé le PSG pour rester à Marseille !

Amadou Diawara

Lors de l'été 1991, Bernard Tapie a fait savoir à l'un de ses joueurs qu'il ne comptait pas sur lui à l'OM, et ce, après une année de prêt dans un autre club. Passé tout près de signer au PSG, cet ancien milieu de terrain français avait finalement refusé de rejoindre l'écurie parisienne, désirant poursuivre son aventure à Marseille coute que coute.

Formé au FC Nantes, Didier Deschamps a été transféré à l'OM en novembre 1989. Et lors de l'été 1990, l'ancien capitaine de l'équipe de France a été envoyé à Bordeaux sous la forme d'un prêt. Après avoir passé une année chez les Girondins, Didier Deschamps a fait son retour à Marseille. Toutefois, l'actuel sélectionneur des Bleus ne figurait plus du tout dans les plans de Bernard Tapie. En effet, le président de l'OM de l'époque aurait fait savoir à Didier Deschamps qu'il ne voulait plus de lui. « Chez moi, tu ne réussiras pas, il vaut mieux que tu partes », aurait lancé Bernard Tapie d'après Le Figaro. Toutefois, Didier Deschamps a refusé de quitter l'OM, et ce, même s'il était proche de signer au PSG, le club rival. Ce qui n'a pas été du gout de Bernard Tapie. « Il m’avait prédit le pire », s'était souvenu l'ancien joueur marseillais dans des propos rapportés par Le Figaro en octobre 2018.

Didier Deschamps à l’OM : La blague lâchée sur La Chaine L’Equipe https://t.co/QB8JWbNpAT — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

«Chez moi, tu ne réussiras pas» Après avoir recalé le PSG, Didier Deschamps a disputé trois nouvelles saisons à l'OM, ayant même soulevé la Ligue des Champions en 1993. Ayant brillé ensuite à la Juventus et à Chelsea, avant de finir sa carrière de joueur à Valence, le Français est désormais technicien. Sélectionneur de l'équipe de France depuis presque 14 ans, Didier Deschamps a d'ailleurs entrainé l'OM entre 2009 et 2012.