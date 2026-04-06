OM : Habib Beye a «un melon démesuré» et se fait dézinguer  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant quelques semaines qu'Habib Beye est l'entraîneur de l'OM. Ça ne l’a toutefois pas empêché de faire face déjà à certaines critiques. On lui reproche notamment souvent sa communication et voilà que ça a encore été le cas suite à l’intervention de Beye à quelques minutes du coup d’envoi de la rencontre face à l’AS Monaco.

Ce dimanche soir, en clôture de la journée de Ligue 1, l’OM se déplaçait en Principauté pour y affronter l’AS Monaco. Malheureusement pour le club phocéen, ça s’est soldé par une défaite (2-1). Avant cette rencontre, Habib Beye s’était d’ailleurs arrêté au micro de diffuseur pour y lâcher quelques mots. C’est ainsi que l’entraîneur de l’OM avait notamment pu confier : « J’ai l’impression qu’on me ramène toujours à cette logique où je dois toujours prouver, et qu’on retient seulement les choses négatives. On ne rappelle pas, par exemple, qu’on a gagné à Rennes 4-0, ni tous les autres grands résultats de la saison. C’est un gros match, mais j’aime bien lorsque vous me taquinez de cette façon. Ça me donne encore plus de force et le challenge est encore plus élevé ».

Mercato - OM : «J'aurais voulu venir», un joueur de l’équipe de France a été recalé ! https://t.co/riRMvttJVF — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

« J’ai été assez effaré de l’interview d’Habib Beye avant le match » Les propos tenus par Habib Beye avant ce match de l'OM ne sont pas passés inaperçus. Et voilà qu’ils lui valent aujourd’hui des attaques. Ça a ainsi été le cas de la part de Pierre Ménès. A l'occasion d'une vidéo sur sa chaine Youtube, le journaliste sportif est revenu sur ce qu'a pu dire l'entraîneur du club phocéen, lâchant alors à ce sujet : « J’ai été assez effaré de l’interview d’Habib Beye avant le match. J’ai beau bien le connaître, le mec a un melon qui me parait quand même assez démesuré quand on voit le niveau de l’OM et des résultats ».