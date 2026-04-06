Malaise à l’OM : Habib Beye enfin «libéré» ?

Pierrick Levallet

Ce dimanche soir, l’OM a perdu sa place sur le podium en Ligue 1 après sa défaite face à l’AS Monaco (2-1). Habib Beye s’est toutefois montré plutôt optimiste pour la fin de saison de la formation marseillaise. Le coach de 48 ans semble enfin libéré du malaise qui le rongeait depuis son arrivée sur la Canebière.

Et si le malaise d’Habib Beye à l’OM avait pris fin ce dimanche soir ? Le club phocéen s’est incliné face à l’AS Monaco (2-1) et a ainsi perdu sa troisième place de Ligue 1. Cependant, le coach de 48 ans s’est montré plutôt optimiste après la partie. Sur La Chaîne L’Equipe, on estime que l’entraîneur marseillais aurait une autre vision des choses désormais.

OM : «Je l'ai dit à mes joueurs», un coup de pression signé Habib Beye ? https://t.co/Gmmib4Am9P — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

«Il n’est pas très à l’aise avec le rôle du chassé» « Je crois qu’Habib Beye, il alimente les conférences de presse, certains trouvent qu’il intellectualise un peu trop le football. Moi, je trouve qu’il nous donne beaucoup d’éléments qui peuvent nous servir dans l’analyse. Il parle de chasseur et de chassé. Il l’a répété à maintes reprises. Je crois que depuis qu’il est arrivé, il n’est pas très à l’aise avec le rôle du chassé. Il le dit plusieurs fois, ‘on va enfin revenir dans le rôle du chasseur’. Il hérite d’une situation avec un podium, mais je le vois dans sa façon. Bloc bas, transitions qui ne sont pas si rapides que ça... Qu’il dise que maintenant, ils vont être chasseur, je le vois dans une autre démarche. Ça va le libérer de quelque chose, et qu’il va enfin lâcher les chevaux, ce qui va correspondre un peu plus à ce qu’est l’ADN de ce club » a d’abord expliqué Ludovic Obraniak sur le plateau de L’Equipe de Greg.