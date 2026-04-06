Voilà le joueur qui manque à l’OM, cette statistique le prouve

Battu sur la pelouse de l’AS Monaco (2-1) dimanche soir, l’OM a enchaîné une deuxième défaite consécutive et perdu sa place sur le podium de la Ligue 1. Depuis plusieurs semaines, Habib Beye doit composer avec l’absence de l’un de ses joueurs majeurs, et il y a clairement un Marseille sans et avec lui.
L’OM n’a plus son destin en main désormais dans la course à la Ligue des champions. En déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco dimanche soir, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, les Olympiens ont enchaîné une deuxième défaite consécutive face à un concurrent direct (2-1), deux semaines après celle au Vélodrome contre le LOSC (1-2). Ils ont ainsi vu les Monégasques revenir à leur hauteur au classement et les Dogues, qui se sont imposés samedi contre le RC Lens (3-0), prendre leur place sur la troisième marche du podium.
La terrible statistique de l’OM sans Aguerd
Comme indiqué par Stats Foot, Habib Beye est devenu le premier entraîneur depuis Jean Fernandez en 2005 à perdre 3 de ses 7 premiers matchs sur le banc de l’OM. Marseille a également perdu 50% de ses matchs quand CJ Egan-Riley a été titularisé cette saison (4/8), ce qui contraste avec Nayef Aguerd. En effet, le club olympien a perdu 50% de ses rencontres quand l’international marocain était absent (6/12), contre 19% quand il était présent (3/16).
Aguerd bientôt de retour ?
Alors qu’il est gêné par une pubalgie depuis plusieurs mois, Nayef Aguerd a été opéré le 12 mars dernier. Vendredi, l’OM a indiqué dans un communiqué que le défenseur âgé de 30 ans « continue sa rééducation à la suite de son intervention chirurgicale. » En conférence de presse le jour même, Habib Beye a fait savoir qu’il avait fait son retour à l’entraînement. À six matchs de la fin de la saison, l’OM pourrait donc pouvoir compter Nayef Aguerd, dont la présence fait clairement une différence.