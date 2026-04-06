Voilà le joueur qui manque à l’OM, cette statistique le prouve

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Battu sur la pelouse de l’AS Monaco (2-1) dimanche soir, l’OM a enchaîné une deuxième défaite consécutive et perdu sa place sur le podium de la Ligue 1. Depuis plusieurs semaines, Habib Beye doit composer avec l’absence de l’un de ses joueurs majeurs, et il y a clairement un Marseille sans et avec lui.

L’OM n’a plus son destin en main désormais dans la course à la Ligue des champions. En déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco dimanche soir, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, les Olympiens ont enchaîné une deuxième défaite consécutive face à un concurrent direct (2-1), deux semaines après celle au Vélodrome contre le LOSC (1-2). Ils ont ainsi vu les Monégasques revenir à leur hauteur au classement et les Dogues, qui se sont imposés samedi contre le RC Lens (3-0), prendre leur place sur la troisième marche du podium.

A contrario, l'OM a perdu 50% de ses rencontres en @Ligue1 cette saison lorsque CJ Egan-Riley a été titularisé (4/8). #ASMOM https://t.co/5VQ5WNL0t5 — Stats Foot (@Statsdufoot) April 5, 2026

La terrible statistique de l’OM sans Aguerd Comme indiqué par Stats Foot, Habib Beye est devenu le premier entraîneur depuis Jean Fernandez en 2005 à perdre 3 de ses 7 premiers matchs sur le banc de l’OM. Marseille a également perdu 50% de ses matchs quand CJ Egan-Riley a été titularisé cette saison (4/8), ce qui contraste avec Nayef Aguerd. En effet, le club olympien a perdu 50% de ses rencontres quand l’international marocain était absent (6/12), contre 19% quand il était présent (3/16).