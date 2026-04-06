OM - La menace sur RMC : «On risque de passer pour des c*ns» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En s’inclinant sur la pelouse de l’AS Monaco dimanche soir (2-1), l’OM a fait une très mauvaise opération dans la course à la Ligue des champions et n’est plus maître de son destin. Si la dynamique du moment n’est clairement pas en la faveur des Olympiens, un consultant refuse en revanche de tirer des conclusions trop hâtives après cette rencontre.

Deux semaines après sa défaite lors de la réception du LOSC (1-2), l’OM s’est de nouveau incliné face à un concurrent direct dimanche sur la pelouse de l’AS Monaco (2-1). Quatrième avec 49 points, Marseille a désormais une longueur de retard sur les Dogues, troisièmes, et est à égalité avec le club de la Principauté, juste devant l’OL (48 points) et Rennes (47 points). Ce qui promet une bataille très intéressante dans la course à la Ligue des champions d’ici à la fin de la saison.

🔵⚪ Eric Di Meco : "Hier soir, je trouve que l'OM est très mal payé. Le calendrier est plutôt favorable sur la fin de saison. Je pense que l'OM n'a pas encore tout perdu." pic.twitter.com/dOzM5vcctD — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 6, 2026

« Ne commençons pas à tirer des enseignements définitifs » « Si tu regardes les dynamiques du moment, c’est sûr que si tu dois porter un maillot pour être troisième, tu prends plus celui de Lille ou de Monaco que celui de Lyon ou de Marseille », a déclaré Eric Di Meco dans le Super Moscato Show sur RMC. « C’est la réalité du moment, sauf que ça fait quand même longtemps qu’on fait cette émission. Ça fait longtemps qu’on commente la Ligue 1 et ça fait longtemps que ce qu’on a dit le mois dernier est transformé un mois après. Il y a un mois, Lyon était irrésistible et Monaco était catastrophique. Ne commençons pas à tirer des enseignements définitifs sur deux ou trois journées de championnat », a rappelé l’ancien joueur de l’OM.