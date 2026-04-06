Mercato - OM : Un taulier va partir cet été ? «On se pose des questions»

Axel Cornic

La fin de saison est encore riche en rebondissements pour l’Olympique de Marseille, qui va toutefois devoir vite se pencher sur le mercato estival qui approche à grands pas. Avec les changements survenus au sein du club, le propriétaire Frank McCourt devra en effet donner un nouveau au projet marseillais, avec des nombreux joueurs qui pourraient partir.

Comme souvent avec Pablo Longoria, le mercato estival 2025 a été très agité, avec une douzaine de nouveaux joueurs qui a débarqué à l’OM. Tous n’ont toutefois as apporté satisfaction et il pourrait bien y avoir un grand ménage à la fin de la saison, surtout avec une nouvelle direction qui devrait être bientôt nommée par Frank McCourt.

OM - Mason Greenwood : Une nouvelle galère annoncée pour Habib Beye ? https://t.co/tuazluj4qt — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

La grosse interrogation Pavard On commence à voir les premiers candidats au départ et l’un d’entre eux pourrait bien être Benjamin Pavard. Prêté par l’Inter avec une option d’achat à 15M€, le défenseur central est l’une des grandes déceptions du dernier mercato. Les doutes sont nombreux autour de son avenir et la grosse erreur commise contre l’AS Monaco tout récemment (2-1), ne va pas arranger sa situation. « La petite boulette qu’il fait, au lieu de prendre son pied gauche, il prend le droit… Je me mets à sa place : quand un joueur n’est pas en confiance, c’est très compliqué » a commenté l’ancien footballeur Jérémy Mathieu, pour Football Club de Marseille.