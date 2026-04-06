«C’était le rêve de sa vie» : Kylian Mbappé a le même problème que Cristiano Ronaldo ?

Pierrick Levallet

Ce week-end, Kylian Mbappé n’a pas pu empêcher le Real Madrid de s’incliner sur la pelouse de Majorque (2-1). Le capitaine de l’équipe de France s’est ainsi retrouvé ciblé par les critiques en Espagne. L’attaquant de 27 ans pourrait toutefois souffrir du même problème que Cristiano Ronaldo dans la capitale espagnole.

Revenu de la tournée avec l’équipe de France aux Etats-Unis, Kylian Mbappé a repris du service avec le Real Madrid ce samedi. Et le capitaine des Bleus n’a pas empêché la défaite des siens sur la pelouse de Majorque (2-1). L’ancien du PSG s’est ainsi retrouvé ciblé par les critiques en Espagne, qui jugent son rendement insuffisant ces derniers temps. Cependant, l’attaquant de 27 ans pourrait bien souffrir d’un problème similaire à Cristiano Ronaldo au sein de la Casa Blanca.

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«Cette année a été un peu plus compliquée avec les blessures» « Est-ce qu’on peut comparer le cas Mbappé à Cristiano Ronaldo ? Mbappé au Real Madrid, c’était le rêve de sa vie. Il a montré la saison dernière qu’il avait de la qualité avec tous les buts qu’il a marqué. Cette année a été un peu plus compliquée avec les blessures. Quand il n’était pas là, ils ont gagné, mais ils n’ont pas mieux joué. Ils ont peut-être été plus ouverts collectivement » a d’abord expliqué Jean Resseguié sur le plateau de L’Equipe de Greg.