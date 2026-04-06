Kylian Mbappé : Une star du Real Madrid est agacée et le dit en public

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières semaines, en Espagne, on a beaucoup parlé de Kylian Mbappé. Et forcément d'une bonne manière. En effet, les critiques se sont multipliées à l’encontre de l’attaquant du Real Madrid, qui s’est vu reprocher de nombreuses choses. De quoi d’ailleurs faire réagir chez ses coéquipiers de la Casa Blanca.

Si Kylian Mbappé est une menace constante offensivement, quand il s’agit de faire des efforts défensifs, l’attaquant du Real Madrid est moins concerné. Le Français en est d’ailleurs conscient. En effet, à l’occasion de son passage dans l'émission The Bridge, Mbappé expliquait : « Dans la transition du foot, c’est bien aussi de demander à tes joueurs de devant. C’est vrai que je suis quelqu’un qui fait moins, mais je regarde que quand je le fais ça impact vraiment l’époque. A Madrid, quand je le fais, tout le monde est là… Les gens ne s’y attendent pas ? C’est vrai que c’est quelque chose qu’on me reproche souvent et moi ça me dérange pas. Ce sont des critiques qui sont constructives. Aujourd’hui, la vérité est que je suis un joueur qui défend moins et parfois ça peut être un problème. Je n’ai pas de problème avec ça ».

Les propos de Kylian Mbappé ne passent pas en Espagne : Une réaction du Real Madrid est réclamée https://t.co/cw2FhtJHuN — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

« Bien sûr que ça me dérange » Vinicius Jr n’étant également pas le plus grand défenseur, l’équipe du Real Madrid apparait donc comme déséquilibrée avec le Brésilien et Kylian Mbappé. Cela fait beaucoup parler, mais voilà que ça gêne Vinicius Jr. En effet, en conférence de presse ce lundi, l'attaquant merengue a expliqué : « Est-ce que ça me dérange qu’on parle d’un manque d’engagement défensif et de problème d'équilibre quand on joue avec Mbappé ? Bien sûr que ça me dérange, mais les gens sont là pour dire ce qu’ils veulent. Nous, on doit écouter le coach. Ce qui vient de l’extérieur ne nous affecte pas. On peut se rendre meilleurs l’un l’autre ».