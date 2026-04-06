Kylian Mbappé : Une star du Real Madrid est agacée et le dit en public

Au cours des dernières semaines, en Espagne, on a beaucoup parlé de Kylian Mbappé. Et forcément d'une bonne manière. En effet, les critiques se sont multipliées à l’encontre de l’attaquant du Real Madrid, qui s’est vu reprocher de nombreuses choses. De quoi d’ailleurs faire réagir chez ses coéquipiers de la Casa Blanca.
Si Kylian Mbappé est une menace constante offensivement, quand il s’agit de faire des efforts défensifs, l’attaquant du Real Madrid est moins concerné. Le Français en est d’ailleurs conscient. En effet, à l’occasion de son passage dans l'émission The Bridge, Mbappé expliquait : « Dans la transition du foot, c’est bien aussi de demander à tes joueurs de devant. C’est vrai que je suis quelqu’un qui fait moins, mais je regarde que quand je le fais ça impact vraiment l’époque. A Madrid, quand je le fais, tout le monde est là… Les gens ne s’y attendent pas ? C’est vrai que c’est quelque chose qu’on me reproche souvent et moi ça me dérange pas. Ce sont des critiques qui sont constructives. Aujourd’hui, la vérité est que je suis un joueur qui défend moins et parfois ça peut être un problème. Je n’ai pas de problème avec ça ».
« Bien sûr que ça me dérange »
Vinicius Jr n’étant également pas le plus grand défenseur, l’équipe du Real Madrid apparait donc comme déséquilibrée avec le Brésilien et Kylian Mbappé. Cela fait beaucoup parler, mais voilà que ça gêne Vinicius Jr. En effet, en conférence de presse ce lundi, l'attaquant merengue a expliqué : « Est-ce que ça me dérange qu’on parle d’un manque d’engagement défensif et de problème d'équilibre quand on joue avec Mbappé ? Bien sûr que ça me dérange, mais les gens sont là pour dire ce qu’ils veulent. Nous, on doit écouter le coach. Ce qui vient de l’extérieur ne nous affecte pas. On peut se rendre meilleurs l’un l’autre ».
« Kylian est là pour nous aider, il nous donne confiance grâce à ses buts »
Devant les journalistes avant la rencontre face au Bayern Munich en Ligue des Champions, Vinicius Jr a également évoqué sa connexion avec Kylian Mbappé. « Les gens disent beaucoup de choses... Kylian est là pour nous aider, il nous donne confiance grâce à ses buts. On doit être connectés demain. C’est un match compliqué où les grands joueurs font la différence, et Mbappé en fait partie », a-t-il alors répondu.