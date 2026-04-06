«Les gens ne le savent pas...» : Le vrai visage de Kylian Mbappé enfin révélé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Tout le monde connaît Kylian Mbappé. Qu'on soit fans de football ou non, le statut de star du capitaine de l'équipe de France est tel que cela l'oblige à adopter une posture dans certaines situations comme il l'a reconnu pendant son intervention dans l'émission du Bridge. L'occasion pour un de ses proches collaborateurs de dévoiler une facette méconnue de sa personnalité.

Kylian Mbappé (27 ans) est sans contestation possible l'une des figures fortes du football mondial. Il n'y a qu'à s'attarder sur le choix de la marque Lego pour sa campagne de publicité promotionnelle en marge du Mondial 2026 avec la mise dans le commerce d'une figurine Lego du trophée. Quatre joueurs ont été choisis : Lionel Messi pour l'Argentine, Cristiano Ronaldo pour le Portugal, Vinicius Jr pour le Brésil et Kylian Mbappé pour l'équipe de France.

🎙️ Kylian Mbappé met les choses au clair sur le rôle de son entourage dans l'émission The Bridge. Loin des fantasmes de "clan" ou de "famille royale", il décrit ses parents comme de simples "boucliers" qui ont protégé son rêve d'enfant.



👉 Son père et les contrats : « Mon père… pic.twitter.com/QUeNi1Db2q — Foot Mercato (@footmercato) April 2, 2026

«Quel est le Kylian que personne ne connaît ?» Le capitaine des Bleus, statut qu'il a pu acquérir après la Coupe du monde 2022 avec la retraite internationale d'Hugo Lloris, est un membre incontournable du groupe France et surtout indispensable tant sur le terrain que pour la vie commune en dehors. Aurélien Tchouaméni côtoie à la fois Kylian Mbappé au Real Madrid ainsi qu'en sélection. Créateur de l'émission The Bridge, le milieu de terrain de la Casa Blanca a réuni Mbappé, Achraf Hakimi, Malik Bentalha et Donel Jack'sman et ce dernier l'a incité à lâcher ses vérités sur Mbappé. « Quel est le Kylian que personne ne connaît ? »