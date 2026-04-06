«Les gens ne le savent pas...» : Le vrai visage de Kylian Mbappé enfin révélé ?

Tout le monde connaît Kylian Mbappé. Qu'on soit fans de football ou non, le statut de star du capitaine de l'équipe de France est tel que cela l'oblige à adopter une posture dans certaines situations comme il l'a reconnu pendant son intervention dans l'émission du Bridge. L'occasion pour un de ses proches collaborateurs de dévoiler une facette méconnue de sa personnalité.
Kylian Mbappé (27 ans) est sans contestation possible l'une des figures fortes du football mondial. Il n'y a qu'à s'attarder sur le choix de la marque Lego pour sa campagne de publicité promotionnelle en marge du Mondial 2026 avec la mise dans le commerce d'une figurine Lego du trophée. Quatre joueurs ont été choisis : Lionel Messi pour l'Argentine, Cristiano Ronaldo pour le Portugal, Vinicius Jr pour le Brésil et Kylian Mbappé pour l'équipe de France.
«Quel est le Kylian que personne ne connaît ?»
Le capitaine des Bleus, statut qu'il a pu acquérir après la Coupe du monde 2022 avec la retraite internationale d'Hugo Lloris, est un membre incontournable du groupe France et surtout indispensable tant sur le terrain que pour la vie commune en dehors. Aurélien Tchouaméni côtoie à la fois Kylian Mbappé au Real Madrid ainsi qu'en sélection. Créateur de l'émission The Bridge, le milieu de terrain de la Casa Blanca a réuni Mbappé, Achraf Hakimi, Malik Bentalha et Donel Jack'sman et ce dernier l'a incité à lâcher ses vérités sur Mbappé. « Quel est le Kylian que personne ne connaît ? »
«La chose qui caractérise le plus Kylian c'est qu'en fait il est super accessible»
« Je pense que t'es un des gars qui rigole le plus dans le vestiaire, ça les gens ne le savent pas. Il rigole tout le temps, il fait des blagues dans toutes les langues. C'est marrant, la dernière fois il y a des gars qui discutaient, il n'était pas là, et ils disaient qu'ils ont joué avec d'autres superstars et que la chose qui caractérisait le plus Kylian c'est qu'en fait il était super accessible. Il y a plein de gars, qui sont des stars, et tu ne peux pas parler avec eux ». a avoué Aurélien Tchouaméni pendant son émission du Bridge.