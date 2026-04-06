Kylian Mbappé, son prochain métier après joueur de foot est annoncé !

Amadou Diawara

Formé à l'AS Monaco, Kylian Mbappé a passé sept années au PSG, avant de signer au Real Madrid. Alors qu'il va fêter ses 28 ans le 20 décembre, l'international français a encore de nombreuses années devant lui avant de mettre un terme à sa carrière. Et à en croire sa mère, Fayza Lamari, elle connait déjà son futur métier.

S'il n'a que 27 ans, Kylian Mbappé aurait déjà tout prévu pour son après-carrière de footballeur. Dans un entretien rapporté par RTL Belgique en décembre 2021, Fayza Lamari avait annoncé que son fils allait devenir entraineur lorsqu'il raccrochera les crampons. « Le jour où Kylian ne prendra plus de plaisir, il arrêtera pour devenir entraîneur », avait lâché simplement la mère de Kylian Mbappé.

Les propos de Kylian Mbappé ne passent pas en Espagne : Une réaction du Real Madrid est réclamée https://t.co/cw2FhtJHuN — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

«Le jour où Kylian ne prendra plus de plaisir...» Interrogé dans l'émission Rothen s'enflamme deux mois plus tôt, Kylian Mbappé avait déjà évoqué l'idée de devenir entraineur après sa retraite sportive. « Je suis un passionné de foot. Bien sûr, quand tu deviens connu, il y a ce côté business, marketing. Mais moi, je n’ai jamais perdu l’essence même de pourquoi je suis là. Parce que j’aime le foot. Je kiffe de jouer, de gagner des trophées, de marquer. Si je n’ai plus ça, j’arrêterai. J’ai l’humilité de dire que j’ai fait assez d’argent dans ma vie. Le jour où ça ne me plait plus, j’arrête. Moi, je joue vraiment parce que j’aime ça. Quand je me lève le matin, je suis content. Même si on voyage, qu’on rentre à 4 heures du matin, le lendemain on est à l’entrainement et je suis content », avait confié l'actuel numéro 10 du Real Madrid, avant de poursuivre.