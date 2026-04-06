Didier Deschamps : «J'ai eu peur que cela dérape», les blagues sur Canal + qu'il ne voulait plus voir !

Comme toutes les célébrités françaises, Didier Deschamps fait beaucoup parler à la télévision. Si certains lui font des compliments ou se montrent critiques, d'autres préfèrent se moquer. Interrogé sur des blagues qu'il pouvait voir sur Canal +, Didier Deschamps a reconnu qu'il en riait parfois, mais qu'il aurait pu s'en passer.
Comme toute vedette française qui se respecte, Didier Deschamps a eu droit à sa propre marionnette chez les Guignols de l'Info. A l'instar de Zinedine Zidane ou d'autres, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France a été moqué dans le programme de Canal+, qui n'existe plus aujourd'hui.
«Si on réagit, ils en rajoutent»
Dans des propos rapportés par Le Figaro en octobre 2018, Didier Deschamps avait donné son avis sur les Guignols de l'Info, plus précisément sur sa marionnette. « J’en ai ri, mais j’ai aussi eu peur que cela ne dérape, comme on l’a vu avec d’autres. Mais, de toute façon, si on réagit, ils en rajoutent. C’est tout de même une forme de notoriété dont je me serais passé », avait confié le patron des Bleus.
«C’est une forme de notoriété dont je me serais passé»
A la tête de l'équipe de France depuis l'été 2012, Didier Deschamps va mettre fin à 14 années de règne après la Coupe du Monde. En fin de contrat le 31 juillet 2026 avec la FFF, le sélectionneur tricolore avait annoncé en janvier 2025 qu'il n'allait pas rempiler. « Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu’en 2026 pour la prochaine Coupe du monde, mais ça s’arrêtera là, parce qu’il faut que ça s’arrête. Dans ma tête, c’est bien clair. J’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. Mais 2026, c’est très bien. On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose, il faut aussi savoir dire stop », avait-il révélé sur TF1.