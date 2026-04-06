Didier Deschamps : «J'ai eu peur que cela dérape», les blagues sur Canal + qu'il ne voulait plus voir !

Amadou Diawara

Comme toutes les célébrités françaises, Didier Deschamps fait beaucoup parler à la télévision. Si certains lui font des compliments ou se montrent critiques, d'autres préfèrent se moquer. Interrogé sur des blagues qu'il pouvait voir sur Canal +, Didier Deschamps a reconnu qu'il en riait parfois, mais qu'il aurait pu s'en passer.

Comme toute vedette française qui se respecte, Didier Deschamps a eu droit à sa propre marionnette chez les Guignols de l'Info. A l'instar de Zinedine Zidane ou d'autres, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France a été moqué dans le programme de Canal+, qui n'existe plus aujourd'hui.

Didier Deschamps à l’OM : La blague lâchée sur La Chaine L’Equipe https://t.co/QB8JWbNpAT — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

«Si on réagit, ils en rajoutent» Dans des propos rapportés par Le Figaro en octobre 2018, Didier Deschamps avait donné son avis sur les Guignols de l'Info, plus précisément sur sa marionnette. « J’en ai ri, mais j’ai aussi eu peur que cela ne dérape, comme on l’a vu avec d’autres. Mais, de toute façon, si on réagit, ils en rajoutent. C’est tout de même une forme de notoriété dont je me serais passé », avait confié le patron des Bleus.