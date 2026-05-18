«Totalement dégoûté», la désillusion de Max Verstappen loin de la Formule 1 !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières années, Max Verstappen n'a pas hésité à se rapprocher du monde de l'endurance pour disputer d'autres courses en dehors de la Formule 1. Ce week-end, il était donc présent pour les 24 Heures du Nürburgring, une course mythique. Au volant de sa Mercedes AMG GT3, le pilote néerlandais a passé le relais en tête à l'un de ses coéquipiers à un peu plus de 3 heures de l'arrivée avant qu'un souci mécanique ne prive son équipe de la victoire. Une déception.

Lassé et très critique envers les changements apportés à la Formule 1 cette année, Max Verstappen s'est donné un bol d'air frais en participant à une course mythique d'endurance, les 24 Heures du Nürburgring, ce week-end. Le Néerlandais est venu rechercher tout ce qu'il voulait dans ces courses impressionnantes et il visait clairement la victoire. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour le quadruple champion du monde de Formule 1...

Un souci mécanique prive Verstappen de victoire En tête de la course avec une vingtaine de secondes d'avance en passant le relais à Daniel Juncadella, son coéquipier, la voiture de Max Verstappen n'a pas pu rivaliser ensuite à cause d'un souci mécanique. L'Espagnol a dû rentrer au stand à cause d'un bruit inquiétant et finalement l'équipe du Néerlandais a fini à la 37ème place, très loin de leurs ambitions. Sur Instagram, Max Verstappen n'a pas pu cacher sa frustration. « Merci à tous pour l'immense soutien qu'on a reçu cette semaine. Totalement dégoûté de ne pas ramener la victoire, mais ça fait partie de la course. Une fin vraiment regrettable et frustrante, mais ce genre de choses peut arriver. J'ai tout de même beaucoup apprécié cette expérience. À la prochaine ! » écrit-il.