L’équipe de France a trouvé mieux que Franck Ribéry, grande nouvelle pour la suite !

Les Bleus de Didier Deschamps ne cachent pas leurs ambitions pour la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L’équipe de France peut compter dans ses rangs un joueur en très grande forme, qui vient de battre un record détenu jusqu’à présent par Franck Ribéry.
Finaliste de l’édition 2022 au Qatar, l’équipe de France va débarquer en Amérique du Nord avec un sentiment de revanche cet été. Et pour sa dernière Coupe du monde à la tête des Bleus, Didier Deschamps peut notamment compter sur une attaque de folie composée de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé mais aussi Michael Olise, en très grande forme avec le Bayern Munich.
Olise dépasse Ribéry avec ses 25 passes décisives
Ce mardi, l’international tricolore a encore été impressionnant lors du quart de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid (2-1), au grand dam d’Alvaro Carreras, le latéral gauche merengue qui a eu du mal à le contenir. Michael Olise s’est notamment distingué par une passe décisive pour Harry Kane, sa 25e de la saison, un record pour un joueur français comme le souligne Stats du Foot.
Personne n’avait fait mieux avec un club évoluant dans l'un des cinq grands Championnats européens (Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie) au 21e siècle depuis Franck Ribéry, et ses 24 offrandes en 2011-2012, lui aussi sous le maillot du Bayern Munich.
« Olise est responsable en grande partie de la manière dont on joue »
« Il a été fantastique, s’est enflammé Harry Kane après la partie, interrogé au micro de Canal+. Il a posé beaucoup de problèmes aux défenseurs. Il a eu beaucoup d'occasions. Il est responsable en grande partie de la manière dont on joue. Je tiens à le féliciter de la manière dont il progresse, dont il s'entraîne et est performant. »
Thierry Henry, aussi, était dythirambique en évoquant la prestation de l'attaquant sur CBS : « Michael est un joueur différent. Il est peut-être timide quand vous lui donnez un micro. Il a une façon de penser, de voir la vie comme il voit un match. Il voit des choses que peu de gens peuvent voir. Il comprend le jeu d’une manière différente. Il voit le jeu avec son cerveau. Il ne regarde pas le match avec ses yeux, il essaie d’imaginer ce qui peut se passer quand la balle part du gardien. Vous devez être en avance dans votre tête pour voir ce qu’il se passe. Ensuite, vous pouvez dribbler. Il voit le jeu d’une manière différente, c’est pour ça que les gens ne le comprennent pas en dehors du terrain. C’est un bon gars. Je peux vous dire que s’il ne parle pas beaucoup en dehors du terrain, il parle très bien avec la balle ».