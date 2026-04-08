L’équipe de France a trouvé mieux que Franck Ribéry, grande nouvelle pour la suite !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les Bleus de Didier Deschamps ne cachent pas leurs ambitions pour la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L’équipe de France peut compter dans ses rangs un joueur en très grande forme, qui vient de battre un record détenu jusqu’à présent par Franck Ribéry.

Finaliste de l’édition 2022 au Qatar, l’équipe de France va débarquer en Amérique du Nord avec un sentiment de revanche cet été. Et pour sa dernière Coupe du monde à la tête des Bleus, Didier Deschamps peut notamment compter sur une attaque de folie composée de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé mais aussi Michael Olise, en très grande forme avec le Bayern Munich.

Kylian Mbappé face à un «problème» à cause de son père ? https://t.co/F9quLhyhH0 — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

Olise dépasse Ribéry avec ses 25 passes décisives Ce mardi, l’international tricolore a encore été impressionnant lors du quart de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid (2-1), au grand dam d’Alvaro Carreras, le latéral gauche merengue qui a eu du mal à le contenir. Michael Olise s’est notamment distingué par une passe décisive pour Harry Kane, sa 25e de la saison, un record pour un joueur français comme le souligne Stats du Foot. Personne n’avait fait mieux avec un club évoluant dans l'un des cinq grands Championnats européens (Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie) au 21e siècle depuis Franck Ribéry, et ses 24 offrandes en 2011-2012, lui aussi sous le maillot du Bayern Munich.