Real Madrid : Des supporters n’en veulent plus, Kylian Mbappé doit-il plier bagages ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, le Real Madrid réalisait enfin le transfert attendu depuis des années, à savoir celui de Kylian Mbappé. Après 7 saisons au PSG, le Français a réalisé son rêve en débarquant en Espagne. Mais voilà qu’après un peu moins de deux ans, le numéro 10 merengue est déjà remis en question par certains fans merengue qui attendent son départ. Kylian Mbappé devrait-il alors s’exécuter ?

Kylian Mbappé ne s’en est jamais caché : jouer pour le Real Madrid a toujours été un rêve pour lui. Cela est alors devenu une réalité pour lui en 2024. Après 7 saisons au PSG, le capitaine de l’équipe de France a fait ses valises pour les poser en Espagne. Mais voilà que Mbappé imaginait certainement que ça se passerait un peu mieux. En effet, en ce moment, il est vivement chahuté, se retrouvant dans l’oeil des médias espagnols. Les critiques fusent à l’encontre du numéro 10 merengue se voyant reprocher son manque d’investissement défensif alors que certains disent également que le Real Madrid joue mieux quand Kylian Mbappé n’est pas là.

«Tu es là pour le faire descendre» : Quand la mère de Kylian Mbappé a dû le recadrer ! https://t.co/RPFcC9rEyA — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

Son départ du Real Madrid est déjà attendu Ça commence donc à se crisper en Espagne à propos de Kylian Mbappé. Et voilà qu’on assiste également à un début de ras-le-bol de la part des supporters du Real Madrid à l’encontre du Français. Au-delà des critiques, certains ont pris des initiatives qui ne manquent pas de faire parler. C’est ainsi qu’un site a vu le jour où un compte à rebours a été lancé jusqu’à la fin du contrat de Kylian Mbappé, comme si son départ était d’ores et déjà attendu. De même, on peut également voir l’argent qu’a coûté l’ancien joueur du PSG au Real Madrid en temps réel.