Mercato - PSG - Lucas Chevalier : Un transfert pour le remplacer déjà acté ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, Lucas Chevalier rejoignait le PSG, où ça se passe mal pour lui jusqu’à présent. A tel point que certains évoquent la possibilité que l'international français s’en aille à l’occasion du prochain mercato estival. Chevalier pourrait donc ne pas s’éterniser à Paris et s’il venait à partir, le club de la capitale n’hésitera pas à le remplacer.

Arrivé au PSG pour remplacer Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier avait donc l’étiquette de gardien de numéro 1. Mais voilà que l’ancien du LOSC a empilé les erreurs et la sanction de Luis Enrique a fini par tomber. En effet, cela fait maintenant quelques semaines que l'international français a pris place sur le banc des remplaçants, voyant désormais Matvey Safonov installé dans les buts du PSG. Pour Chevalier, la situation est aujourd’hui difficile à Paris. De quoi le pousser à quitter le club de la capitale à la fin de la saison ?

Mercato - PSG : Un gros salaire est tombé à Paris, l’explication est arrivée https://t.co/NoWRaiY5i3 — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

Un avenir loin du PSG ? Recruté pour 55M€, bonus compris, par le PSG à l’occasion du dernier mercato estival, Lucas Chevalier avait paraphé un contrat jusqu’en 2030 avec le club de la capitale. Le Français était donc censé être le gardien des prochaines années à Paris. Mais voilà que ça pourrait finalement ne pas durer. Chevalier pourrait ne pas s’éterniser avec le PSG et ainsi aller chercher du temps de jeu loin du Parc des Princes. D’autant plus que certains clubs garderaient d’ores et déjà un oeil sur la situation du Parisien à l’approche du mercato estival.