Mercato - PSG : Il avait refusé le Bayern Munich pour venir à Paris !

Au cours de leur carrière, les joueurs sont amenés à faire des choix importants. Interrogé il y a quelques années, cet ancien du PSG s’était prononcé sur l’intérêt du Bayern Munich à son égard avant de rejoindre le Parc des Princes. Le mastodonte bavarois n’avait pas remporté ce dossier.
Le Paris Saint-Germain n’a pas attendu l’arrivée du Qatar pour se montrer attractif aux yeux des joueurs. Durant les années 1990, sous l’égide de Canal+, le club de la capitale a vu débarquer plusieurs gros noms, à l’instar de Marco Simone, arrivé en provenance de l’AC Milan à l’été 1997. Un mastodonte européen était pourtant sur les traces de l’attaquant à l’époque.
« Financièrement, c’était pareil »
« J’ai signé mon contrat depuis Bora Bora où j’étais en vacances. Milan et Michel Denisot s’étaient mis d’accord, ils ont signé et ensuite, ils me l’ont envoyé par fax. Avec Milan, on arrivait à la fin d’un cycle de 10 ans où on avait tout gagné. Plusieurs joueurs arrêtaient. J’ai reçu 2 offres. Le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, s’était souvenu l'attaquant, interrogé par le site Virage en 2018. Les deux me donnaient l’opportunité de jouer la Ligue des Champions et financièrement, c’était pareil. La langue, la nourriture… Je me suis dit qu’un Italien s’adapterait mieux à la France qu’à l’Allemagne (sourires). Le PSG s’imposait de plus en plus en Europe. A Paris, il y avait tout qui m’attirait. »
« Je crois que j’ai tout de suite compris la mentalité des Parisiens »
Marco Simone a donc choisi la capitale française et ne l’a pas regretté. « Ma 1ère saison avec Paris a été la plus forte émotionnellement. Les premiers contacts avec la ville, les salariés du club, les supporters, ont été tops. Je crois que j’ai tout de suite compris la mentalité des Parisiens. Les joueurs historiques Rai, Alain Roche… m’ont bien accepté. Cela s’est tout de suite bien passé. Pour mon 1er match, je fais une passe décisive à Florian Maurice (PSG 2-0 Châteauroux). Ensuite, je marque 7 buts d’affilée. J’ai été si bien accueilli », confiait l’Italien, parti en 1999 après un conflit avec la direction.