Mercato - PSG : Il avait refusé le Bayern Munich pour venir à Paris !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au cours de leur carrière, les joueurs sont amenés à faire des choix importants. Interrogé il y a quelques années, cet ancien du PSG s’était prononcé sur l’intérêt du Bayern Munich à son égard avant de rejoindre le Parc des Princes. Le mastodonte bavarois n’avait pas remporté ce dossier.

Le Paris Saint-Germain n’a pas attendu l’arrivée du Qatar pour se montrer attractif aux yeux des joueurs. Durant les années 1990, sous l’égide de Canal+, le club de la capitale a vu débarquer plusieurs gros noms, à l’instar de Marco Simone, arrivé en provenance de l’AC Milan à l’été 1997. Un mastodonte européen était pourtant sur les traces de l’attaquant à l’époque.

Mercato - «C'est le club de sa vie» : Transfert impossible au PSG ? https://t.co/7t7rSNwx2x — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

« Financièrement, c’était pareil » « J’ai signé mon contrat depuis Bora Bora où j’étais en vacances. Milan et Michel Denisot s’étaient mis d’accord, ils ont signé et ensuite, ils me l’ont envoyé par fax. Avec Milan, on arrivait à la fin d’un cycle de 10 ans où on avait tout gagné. Plusieurs joueurs arrêtaient. J’ai reçu 2 offres. Le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, s’était souvenu l'attaquant, interrogé par le site Virage en 2018. Les deux me donnaient l’opportunité de jouer la Ligue des Champions et financièrement, c’était pareil. La langue, la nourriture… Je me suis dit qu’un Italien s’adapterait mieux à la France qu’à l’Allemagne (sourires). Le PSG s’imposait de plus en plus en Europe. A Paris, il y avait tout qui m’attirait. »