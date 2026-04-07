Mercato - «C'est le club de sa vie» : Transfert impossible au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis le sacre du PSG en finale de Ligue des champions, les dirigeants parisiens n'ont pas opéré de gros changements au sein du groupe entraîné par Luis Enrique. Les décideurs du club de la capitale auraient des vues sur un joueur de l'équipe de France selon certaines rumeurs à l'étranger. Ce serait cependant peine perdue. Explications.

Le Paris Saint-Germain est en lice pour réaliser un back-to-back en Ligue des champions. Le tenant du titre suprême sur la scène continentale joue gros face à Liverpool en quarts de finale de C1 avec la même équipe victorieuse de l'an passé avec quelques petites retouches dans l'effectif depuis : Lucas Chevalier, Renato Marin, Illya Zabarnyi et Dro Fernandez en deux fenêtres des transferts différentes. Et maintenant ? Un joueur du Real Madrid est annoncé dans le viseur du PSG selon la presse étrangère.

🚨 NEW: Camavinga remains a really important player for Real Madrid, despite some recent difficult moments and a dip in form. The club does not consider him out of the project and has no desperation to sell him.



Real Madrid would only consider a departure in the summer if a big,… pic.twitter.com/xVUDzd9mh2 — UtdXclusive (@UtdXclusive) April 6, 2026

«C'est le club de sa vie, il est bien à Madrid» Ces derniers jours, l'avenir d'Eduardo Camavinga (23 ans) est remis en question au Real Madrid. Son contrat court certes jusqu'en juin 2029, mais l'international français ne serait pas satisfait de sa situation sportive personnelle selon les médias espagnols. Néanmoins, le correspondant en Espagne de RMC qu'est Edgar Groleau soutient le contraire : Camavinga est comme un poisson dans l'eau à Madrid. « Le joueur est très bien à Madrid, ses proches aussi. Il est très apprécié au club, que ce soit de la part de ses coéquipiers notamment Vinicius Jr avec qui il est extrêmement ami, du clan français évidemment, il est aussi apprécié par la direction. Il a encore cette valeur marchande et on sait qu'il n'y a pas non plus 15 000 joueurs hormis Mbappé, Bellingham et Vinicius qui ont une très grosse valeur marchande dont tu peux te servir pour recruter d'autres joueurs. C'est le club de sa vie, il est bien à Madrid et a envie de réussir et il a montré qu'il était capable d'être titulaire ».