Mercato - «C'est le club de sa vie» : Transfert impossible au PSG ?

Depuis le sacre du PSG en finale de Ligue des champions, les dirigeants parisiens n'ont pas opéré de gros changements au sein du groupe entraîné par Luis Enrique. Les décideurs du club de la capitale auraient des vues sur un joueur de l'équipe de France selon certaines rumeurs à l'étranger. Ce serait cependant peine perdue. Explications.
Le Paris Saint-Germain est en lice pour réaliser un back-to-back en Ligue des champions. Le tenant du titre suprême sur la scène continentale joue gros face à Liverpool en quarts de finale de C1 avec la même équipe victorieuse de l'an passé avec quelques petites retouches dans l'effectif depuis : Lucas Chevalier, Renato Marin, Illya Zabarnyi et Dro Fernandez en deux fenêtres des transferts différentes. Et maintenant ? Un joueur du Real Madrid est annoncé dans le viseur du PSG selon la presse étrangère.
«C'est le club de sa vie, il est bien à Madrid»
Ces derniers jours, l'avenir d'Eduardo Camavinga (23 ans) est remis en question au Real Madrid. Son contrat court certes jusqu'en juin 2029, mais l'international français ne serait pas satisfait de sa situation sportive personnelle selon les médias espagnols. Néanmoins, le correspondant en Espagne de RMC qu'est Edgar Groleau soutient le contraire : Camavinga est comme un poisson dans l'eau à Madrid.
« Le joueur est très bien à Madrid, ses proches aussi. Il est très apprécié au club, que ce soit de la part de ses coéquipiers notamment Vinicius Jr avec qui il est extrêmement ami, du clan français évidemment, il est aussi apprécié par la direction. Il a encore cette valeur marchande et on sait qu'il n'y a pas non plus 15 000 joueurs hormis Mbappé, Bellingham et Vinicius qui ont une très grosse valeur marchande dont tu peux te servir pour recruter d'autres joueurs. C'est le club de sa vie, il est bien à Madrid et a envie de réussir et il a montré qu'il était capable d'être titulaire ».
«Au Real Madrid, tu ne peux pas ne pas être au niveau requis pendant des mois et espérer continuer»
Le journaliste de RMC s'est exprimé dans l'émission Génération After lundi soir sur la position qui pourrait changer du comité directeur du Real Madrid d'ici la fin de la saison selon les performances d'Eduardo Camavinga. « Il n'y a rien de concret pour un éventuel départ et ce n'est pas le souhait du joueur. Mais au Real Madrid, tu ne peux pas ne pas être au niveau requis pendant des mois et espérer continuer. Il va falloir un rebond pour lui et il est le premier conscient que c'est une période charnière pour lui avec la Coupe du monde notamment ». Et puis de toute manière, comme le journaliste Marc Mechenoua ou bien Marca l'ont assuré, le PSG n'est pas vraiment intéressé par le recrutement d'Eduardo Camavinga. Dossier clos ?