Mercato - PSG : Un joueur de l’équipe de France prêt à refuser son transfert ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir recruté Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué ou bien Lucas Chevalier ces dernières années, le PSG a été annoncé sur la piste d’un autre joueur de l’équipe de France. Toutefois, si son club serait ouvert à un départ l’été prochain, le principal intéressé n’aurait aucune intention de partir.

Comme l’a déjà expliqué Luis Campos, le PSG souhaite franciser son effectif autant que possible, ce qui a été fait ces dernières années avec les recrutements d’Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Bradley Barcola, Désiré Doué et Lucas Chevalier. En ce sens, un autre joueur de l’équipe de France a été lié au club de la capitale récemment : Eduardo Camavinga.

Kylian Mbappé : Le Real Madrid répond cash à un journaliste espagnol https://t.co/DqBj6S6YPS — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

Un avenir très incertain selon la presse espagnole Recruté à l’été 2021 en provenance de Rennes dans le cadre d’un transfert estimé à 31M€, le milieu de terrain âgé de 23 ans arrive à un tournant de son aventure au Real Madrid, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029. Alors qu’il traverse une mauvaise passe, Eduardo Camavinga a en plus été fautif sur le premier but de Marjorque samedi lors de la défaite de la Casa Blanca (2-1). Il n’en fallait pas plus pour que la presse espagnole jette le flou sur son avenir, qui serait de plus en plus incertain. Si AS a de nouveau cité le PSG comme un des clubs attentifs à sa situation, selon Marca, Paris ne penserait pas à lui pour renforcer son milieu de terrain l’été prochain.