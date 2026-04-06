Mercato - PSG : Un joueur du Real Madrid en approche ? La presse espagnole vend la mèche

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le mercato estival n’ouvrira pas ses portes avant plusieurs semaines, on voit déjà des rumeurs apparaitre. Plusieurs noms ont ainsi été liés au PSG pour venir renforcer l’effectif de Luis Enrique. Un joueur du Real Madrid a notamment été évoqué dans le viseur du club de la capitale. Et voilà que la presse espagnole en a dit plus sur ce dossier.

A la suite du départ de Kylian Mbappé en 2024, les relations se sont clairement tendues entre le PSG et le Real Madrid. Compte tenu de cette situation, il était expliqué que ça rendrait difficile quelconque opération. Est-ce toujours le cas aujourd’hui ? Dernièrement, il était annoncé que la Casa Blanca avait deux Parisiens dans le viseur : Vitinha et Achraf Hakimi. Et voilà qu’en parallèle, le PSG a également été associé à un joueur du Real Madrid : Eduardo Camavinga.

Mercato - PSG : Une star de Luis Enrique au Real Madrid, le choix révélé en Espagne ! https://t.co/MP8lAWooag — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

Camavinga sur le départ ? A 23 ans, Eduardo Camavinga n’est aujourd’hui clairement plus l’un des premiers choix au Real Madrid. De quoi pousser le milieu de terrain français à un départ lors du prochain mercato estival ? Alors que l’ancien du Stade Rennais est sous contrat jusqu’en 2029, Marca a fait un point sur son avenir. Ainsi, il a été expliqué dans un premier temps que le Real Madrid n’avait pas pour priorité de se séparer de Camavinga. Néanmoins, tout dépendra de ce que veut faire ce dernier, qui pourrait donc ne pas être retenu s’il veut partir.