Polémique avec le PSG : Une «bonne nouvelle» est annoncée sur RMC !

Pierrick Levallet

Il y a quelques jours, le PSG a provoqué une nouvelle polémique en Ligue 1. Une décision jugée en faveur du club de la capitale n’a clairement pas fait l’unanimité récemment. Mais sur RMC, on n’a pas manqué d’indiquer que ce choix était finalement une « bonne nouvelle », et pas seulement pour les Rouge-et-Bleu.

Le PSG a été pris au coeur d’une certaine polémique ces derniers jours. Une décision a été prise par la LFP, et celle-ci a été jugée en faveur du club de la capitale. De ce fait, ce choix a fait parler et a suscité une vive colère en Ligue 1. Mais sur RMC, on pense que cela pourrait finalement être une « bonne nouvelle », et pas nécessairement que pour les champions d’Europe 2025.

Mercato - PSG : Un joueur du Real Madrid en approche ? La presse espagnole vend la mèche https://t.co/pwXSsaCu4r — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

«Tu as 13 jours off» Stephen Brun estime en effet que le RC Lens pourrait profiter du report de son match contre le PSG pour se remettre de sa lourde défaite de ce samedi contre le LOSC (3-0). « J’espère que ça ne leur a pas mis un coup derrière la tête. Ils ont encore beaucoup de choses à jouer, comme la Coupe de France. Après, ils jouent à la piaule, c’est la meilleure équipe de Ligue 1 à Bollaert. Ils vont se relancer, la deuxième place, malgré tout, ils vont la prendre. Sur quatre saisons, Lens va finir deux fois dauphin du PSG, c’est quand même énorme pour un club comme Lens avec ces moyens-là » a confié le consultant au micro du Super Moscato Show.