PSG : Une décision est tombée (et ça va rappeler de bons souvenirs aux Parisiens)

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi, le PSG accueille Liverpool au Parc des Princes pour son quart de finale aller de Ligue des Champions. Les deux clubs se retrouvent après leur opposition la saison dernière qui avait tourné en faveur des Parisiens. Plus que quelques heures donc avant le coup d’envoi. Une décision vient d’ailleurs de tomber et ça devrait plaire au PSG.

Vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, le PSG est toujours en course pour conserver sa couronne. Ce mercredi, le club de la capitale va ainsi disputer son quart de finale aller, accueillant pour cela Liverpool. Alors que les Reds ont du mal en ce moment, les joueurs de Luis Enrique arrivent avec le statut de favori sur le papier. Mais voilà que sur le terrain, tout peut se passer d’autant que Virgil Van Dijk et ses coéquipiers devraient être revanchards après avoir été éliminés par le PSG la saison dernière en Ligue des Champions

Mercato - PSG : Le nouveau coup de maitre après Dro Fernandez ! https://t.co/XDonaibKD6 — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

José María Sánchez va retrouver le PSG Le PSG et Liverpool vont donc s’expliquer une première fois ce mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes. Une rencontre qui sera d’ailleurs arbitré par José María Sanchez. L’Espagnol a été désigné par l’UEFA pour diriger cette rencontre, accompagné de ses assistants Raul Cabanero et Inigo Prieto. Ce n'est pas la première fois qu’il croise d’ailleurs la route du PSG en Ligue des Champions. En effet, la saison dernière, José María Sanchez avait arbitré le quart de finale retour des Parisiens à Aston Villa. Si les joueurs de Luis Enrique s’étaient inclinés pour ce match, ils avaient malgré tout valider leur ticket pour le dernier carré de la compétition et on connait la suite.