PSG : Une décision est tombée (et ça va rappeler de bons souvenirs aux Parisiens)

Ce mercredi, le PSG accueille Liverpool au Parc des Princes pour son quart de finale aller de Ligue des Champions. Les deux clubs se retrouvent après leur opposition la saison dernière qui avait tourné en faveur des Parisiens. Plus que quelques heures donc avant le coup d’envoi. Une décision vient d’ailleurs de tomber et ça devrait plaire au PSG.
Vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, le PSG est toujours en course pour conserver sa couronne. Ce mercredi, le club de la capitale va ainsi disputer son quart de finale aller, accueillant pour cela Liverpool. Alors que les Reds ont du mal en ce moment, les joueurs de Luis Enrique arrivent avec le statut de favori sur le papier. Mais voilà que sur le terrain, tout peut se passer d’autant que Virgil Van Dijk et ses coéquipiers devraient être revanchards après avoir été éliminés par le PSG la saison dernière en Ligue des Champions
José María Sánchez va retrouver le PSG
Le PSG et Liverpool vont donc s’expliquer une première fois ce mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes. Une rencontre qui sera d’ailleurs arbitré par José María Sanchez. L’Espagnol a été désigné par l’UEFA pour diriger cette rencontre, accompagné de ses assistants Raul Cabanero et Inigo Prieto. Ce n'est pas la première fois qu’il croise d’ailleurs la route du PSG en Ligue des Champions. En effet, la saison dernière, José María Sanchez avait arbitré le quart de finale retour des Parisiens à Aston Villa. Si les joueurs de Luis Enrique s’étaient inclinés pour ce match, ils avaient malgré tout valider leur ticket pour le dernier carré de la compétition et on connait la suite.
« On a envie d’aller écrire l’histoire une nouvelle fois »
Du côté du PSG, on est donc en quête d'une deuxième victoire consécutive en Ligue des Champions. Et au sein des troupes de Luis Enrique, on y croit. En effet, pour Téléfoot, Désiré Doué avait confié : « La Ligue des Champions ? On sait de quoi on est capable, on sait qu’on peut aller gagner une nouvelle fois la Ligue des Champions, on a envie d’aller écrire l’histoire une nouvelle fois ».