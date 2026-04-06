Mercato - Real Madrid : Une star attend «le moment parfait» pour signer, l'annonce qui va ravir Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé n'a pas connu le meilleur des retours dans un onze de départ après une blessure au genou. Une défaite sur la pelouse de Majorque qui fait beaucoup parler en Espagne avant le choc en Ligue des champions face au Bayern Munich ce mardi. Le numéro 10 du Real Madrid a néanmoins témoigné d'une déclaration dans la presse qui devrait le faire sourire.

Le Real Madrid est en passe de disputer un moment charnière de sa saison. Relégués à sept points du FC Barcelone en Liga après sa défaite à Majorque samedi (1-2), les hommes d'Alvaro Arbeloa n'ont pas le droit à l'erreur en Ligue des champions. A ce stade, après deux échecs en Supercoupe d'Espagne et en Coupe du roi, la C1 demeure l'une des deux compétitions que le Real Madrid peut soulever en fin de saison avec le championnat malgré leurs postures pas idéales dans les deux tableaux.

🗣"Je ne comprends pas pourquoi il a dit ça. Kylian le sait en plus !"@samumtiti réagit aux propos de Kylian Mbappé sur le poste de défenseur qui serait le plus facile au football selon lui. pic.twitter.com/P737gs11ER — After Foot RMC (@AfterRMC) April 5, 2026

«Le moment opportun, je prolongerai mon contrat et resterai ici longtemps, car c’est le club de mes rêves» Ce mardi soir, au Santiago Bernabeu, le Real Madrid va recevoir le Bayern Munich dans le cadre du 1/4 de finale aller de la Ligue des champions. Compère d'attaque de Kylian Mbappé à la Casa Blanca, Vinicius Jr a pris la parole en conférence de presse ce lundi. Un journaliste l'a entre autres interrogé sur son avenir au Real Madrid, lui qui est contractuellement lié au club jusqu'en juin 2027. Et le Brésilien s'est montré clair au sujet du timing de l'opération. « J’espère pouvoir rester ici longtemps. Il me reste encore un an de contrat, mais je suis très serein. J’ai la confiance du président. Le moment opportun, je prolongerai mon contrat et resterai ici longtemps, car c’est le club de mes rêves ».