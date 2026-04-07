Mercato : 15 millions d'euros... L'OM va vite devoir arrêter les frais ?

La rédaction

En ces temps d'instabilité sur le plan institutionnel avec des gros changements au programme tant au niveau de la direction et de la présidence en cette année 2026, des ajustements au sein de l'effectif d'Habib Beye devraient être effectués dans les prochains mois. Et une décision à 15M€ devra être prise, mais quelle doit être sa nature ? C'est notre sondage du jour !

Quand il est arrivé, sa signature a été plutôt bien accueillie par les supporters de l'OM qui sont venus en nombre pour l'accueillir un joueur confirmé de l'équipe de France une année seulement après avoir connu la même expérience avec Adrien Rabiot également en septembre. Et pour le défenseur des Bleus, le choix fut clair après ses passages au Bayern Munich puis à l'Inter : l'Olympique de Marseille et rien d'autre. « Il n'y avait que l'OM dans ma tête, je ne voulais que l'Olympique de Marseille. Je suis très fier de rejoindre un club aussi prestigieux ».

🚨 Ludovic Obraniak : « 𝗣𝗔𝗩𝗔𝗥𝗗 🇫🇷 𝗔 𝗨𝗡 𝗠𝗔𝗡𝗤𝗨𝗘 𝗗’𝗔𝗨𝗥𝗔 𝗘𝗧 𝗗𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗥𝗜𝗦𝗠𝗘. » 💥



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«C’est catastrophique» Néanmoins, à l'image des résultats sportifs de l'OM, la saison de Benjamin Pavard sur le plan personnel peut être comparée à des montagnes russes. En effet, le champion du monde a vécu quelques moments délicats et notamment à l'automne dernier contre Lens avec un but contre son camp (1-2) et plus récemment face à l'AS Monaco dimanche (1-2). Aux yeux d'Eric Di Meco, champion d'Europe 93 avec l'Olympique de Marseille, ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. « Dis-moi, c’est une blague la question que tu poses j’espère ? Le statut de champion du monde, il l’a mérité. Il a fait ce qu’il fallait. Son salaire, par rapport à ce qu’il faisait avant, il l’a mérité. Dans le football, tu n’es pas payé par rapport à ce que tu vas faire, mais ce que tu as fait. Mais par contre, c’est catastrophique », a assuré l'ancien défenseur de l'OM pendant le Super Moscato Show de lundi après-midi.