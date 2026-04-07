Mercato - OM : Une erreur dans le recrutement dénoncée sur La Chaîne L’Equipe ?

Pierrick Levallet

Plutôt actif sur le mercato ces derniers mois, l’OM se retrouve dans une situation inconfortable à quelques journées de la fin de la saison. Le club phocéen a perdu sa troisième place de Ligue 1 après sa défaite contre l’AS Monaco ce dimanche soir (2-1). Une erreur de casting dans le recrutement a ainsi été dénoncée sur La Chaîne L’Equipe.

Et si la fin de saison virait à la catastrophe pour l’OM ? Ce dimanche soir, le club phocéen a perdu sa troisième place de Ligue 1 après sa défaite contre l’AS Monaco (2-1). Les hommes d’Habib Beye vont devoir redresser la barre pour éviter de manquer une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Sur La Chaîne L’Equipe, on n’a d’ailleurs pas hésité à pointer du doigt une erreur dans le recrutement marseillais.

OM : «Je l'ai dit à mes joueurs», un coup de pression signé Habib Beye ? https://t.co/Gmmib4Am9P — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

«Il va falloir aussi un moment donné qu’ils trouvent les joueurs» « Je crois qu’Habib Beye, il alimente les conférences de presse, certains trouvent qu’il intellectualise un peu trop le football. Moi, je trouve qu’il nous donne beaucoup d’éléments qui peuvent nous servir dans l’analyse. Il parle de chasseur et de chassé. Il l’a répété à maintes reprises. Je crois que depuis qu’il est arrivé, il n’est pas très à l’aise avec le rôle du chassé. Il le dit plusieurs fois, ‘on va enfin revenir dans le rôle du chasseur’. Il hérite d’une situation avec un podium, mais je le vois dans sa façon. Bloc bas, transitions qui ne sont pas si rapides que ça... Qu’il dise que maintenant, ils vont être chasseur, je le vois dans une autre démarche. Ça va le libérer de quelque chose, et qu’il va enfin lâcher les chevaux, ce qui va correspondre un peu plus à ce qu’est l’ADN de ce club » a d’abord confié Ludovic Obraniak sur le plateau de L’Equipe de Greg.