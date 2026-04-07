Mercato - PSG : Un gros salaire est tombé à Paris, l’explication est arrivée

Si la masse salariale du PSG a diminué dernièrement, les joueurs du club de la capitale n'en restent pas moins très bien payés. D’ailleurs, dernièrement, les émoluments des Parisiens ont été dévoilés par le journal L’Equipe. On sait désormais combien gagne approximativement chaque joueur de Luis Enrique et des précisions ont été apportées sur certaines sommes.
Sans surprise, le joueur le mieux payé du PSG et de la Ligue 1 se nomme aujourd’hui Ousmane Dembélé. Sacré Ballon d’Or il y a quelques mois, le numéro 10 parisien émargerait à environ 1,5M€ bruts par mois au sein du club de la capitale. Derrière Dembélé, d’autres joueurs du PSG ne sont également pas à plaindre. Marquinhos se classe lui deuxième avec 1,12M€ par mois alors que Lucas Hernandez et Achraf Hakimi sont troisièmes avec 1,1M€ par mois.
Pacho est passé à 800 000€ par mois au PSG
En descendant un peu plus loin dans le classement des salaires du PSG, on peut retrouver le nom de Willian Pacho. L’Equatorien toucherait lui aux alentours des 800 000€ bruts par mois. Et voilà que le défenseur central a touché le pactole à la suite du sacre en Ligue des Champions grâce auquel il a signé un nouveau contrat avec à la clé une revalorisation salariale. « Pacho, c’est 800 000€ depuis 6 mois. Avant, il était à 200 000€ quand il est arrivé d’Allemagne. Il a été revalorisé parce qu’ils ont été champions d’Europe. S’ils sont éliminés en demi-finale, contre Arsenal, le gars reste à 280 000€ », a expliqué Dominique Séverac sur RTL.
On attend encore l’officialisation
La Ligue des Champions remportée par le PSG a donc permis à Willian Pacho de signer un nouveau contrat avec le club de la capitale. Cela fait maintenant quelques mois qu’on a annoncé cette prolongation de l’Equatorien. Le fait est que celle-ci n’a pas encore été officialisée. Il faut dire que le PSG voudrait faire un tir groupé en annonçant plusieurs prolongations d'un coup avec donc celle de Pacho mais aussi d’autres alors que ça négocie notamment actuellement avec Ousmane Dembélé.