Mercato - PSG : Un gros salaire est tombé à Paris, l’explication est arrivée

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si la masse salariale du PSG a diminué dernièrement, les joueurs du club de la capitale n'en restent pas moins très bien payés. D’ailleurs, dernièrement, les émoluments des Parisiens ont été dévoilés par le journal L’Equipe. On sait désormais combien gagne approximativement chaque joueur de Luis Enrique et des précisions ont été apportées sur certaines sommes.

Sans surprise, le joueur le mieux payé du PSG et de la Ligue 1 se nomme aujourd’hui Ousmane Dembélé. Sacré Ballon d’Or il y a quelques mois, le numéro 10 parisien émargerait à environ 1,5M€ bruts par mois au sein du club de la capitale. Derrière Dembélé, d’autres joueurs du PSG ne sont également pas à plaindre. Marquinhos se classe lui deuxième avec 1,12M€ par mois alors que Lucas Hernandez et Achraf Hakimi sont troisièmes avec 1,1M€ par mois.

Le PSG a perdu «un gars fantastique», cette star parisienne ne l’a pas oublié ! https://t.co/vbhR4X9Xxk — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

Pacho est passé à 800 000€ par mois au PSG En descendant un peu plus loin dans le classement des salaires du PSG, on peut retrouver le nom de Willian Pacho. L’Equatorien toucherait lui aux alentours des 800 000€ bruts par mois. Et voilà que le défenseur central a touché le pactole à la suite du sacre en Ligue des Champions grâce auquel il a signé un nouveau contrat avec à la clé une revalorisation salariale. « Pacho, c’est 800 000€ depuis 6 mois. Avant, il était à 200 000€ quand il est arrivé d’Allemagne. Il a été revalorisé parce qu’ils ont été champions d’Europe. S’ils sont éliminés en demi-finale, contre Arsenal, le gars reste à 280 000€ », a expliqué Dominique Séverac sur RTL.