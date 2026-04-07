Mercato - OM : «C'était pour lui que j'avais choisi Marseille», la mauvaise surprise avec cet entraineur !

Lors de l'été 2024, un jeune joueur de 22 ans a signé à l'OM. Comme il l'a avoué lui-même, cet attaquant anglais a rejoint le club marseillais pour évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Toutefois, il a été en difficulté dès que le coach italien a changé de plan de jeu.
Lors de la saison 2023-2024, Jonathan Rowe a tapé dans l'œil de la direction de l'OM. A tel point que les hautes sphères marseillaises ont fait le nécessaire pour le recruter. En effet, l'OM a conclu un prêt avec une option d'achat. Au total, Norwich a récupéré environ 16,5M€ grâce à Jonathan Rowe.
«Il y avait beaucoup de pression»
Actuel pensionnaire de Bologne, Jonathan Rowe est revenu sur son passage à l'OM. Lors d'un entretien accordé à Il Corriere della Sera, l'attaquant anglais a avoué qu'il avait migré vers Marseille pour faire partie de l'effectif de Roberto De Zerbi. « Qu'est-ce que votre expérience à Marseille vous a apporté ? Ça n'a pas été facile, il y avait beaucoup de pression, en interne et à l'extérieur. Chaque petit détail était amplifié. Puis De Zerbi a changé de système de jeu, ce qui ne m'a pas aidé. C'était pour lui que j'avais choisi Marseille : j'aime son style de jeu, j'ai beaucoup appris et je lui souhaite le meilleur à Tottenham », a confié Jonathan Rowe.
«De Zerbi a changé de système de jeu, ce qui ne m'a pas aidé»
Le 15 aout dernier, Jonathan Rowe s'est battu avec Adrien Rabiot dans un vestiaire du Stade Rennais. Après cet incident, l'OM a décidé de vendre les deux joueurs. Si Adrien Rabiot a signé à l'AC Milan, Jonathan Rowe a rejoint Bologne. Questionné par Il Corriere de la Sera, le jeune talent de 22 ans a affirmé qu'il avait enterré la hache de guerre avec l'international français. « Je n’ai aucune rancœur. Nous sommes des adultes, parfois on exagère sous le coup de l’émotion, puis on se serre la main et on passe à autre chose. C'est peut-être arrivé à d’autres, mais ça n’a pas été rendu public. Dans la vie, tout arrive pour une raison. Au fond, cet épisode m’a amené ici », a avoué Jonathan Rowe.