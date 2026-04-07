Mercato - OM : «C'était pour lui que j'avais choisi Marseille», la mauvaise surprise avec cet entraineur !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2024, un jeune joueur de 22 ans a signé à l'OM. Comme il l'a avoué lui-même, cet attaquant anglais a rejoint le club marseillais pour évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Toutefois, il a été en difficulté dès que le coach italien a changé de plan de jeu.

Lors de la saison 2023-2024, Jonathan Rowe a tapé dans l'œil de la direction de l'OM. A tel point que les hautes sphères marseillaises ont fait le nécessaire pour le recruter. En effet, l'OM a conclu un prêt avec une option d'achat. Au total, Norwich a récupéré environ 16,5M€ grâce à Jonathan Rowe.

«Ça n’a pas fonctionné» : L’OM s’est planté avec Habib Beye, le scénario catastrophe évoqué sur La Chaîne L’Équipe https://t.co/jY7k1Etg84 — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

«Il y avait beaucoup de pression» Actuel pensionnaire de Bologne, Jonathan Rowe est revenu sur son passage à l'OM. Lors d'un entretien accordé à Il Corriere della Sera, l'attaquant anglais a avoué qu'il avait migré vers Marseille pour faire partie de l'effectif de Roberto De Zerbi. « Qu'est-ce que votre expérience à Marseille vous a apporté ? Ça n'a pas été facile, il y avait beaucoup de pression, en interne et à l'extérieur. Chaque petit détail était amplifié. Puis De Zerbi a changé de système de jeu, ce qui ne m'a pas aidé. C'était pour lui que j'avais choisi Marseille : j'aime son style de jeu, j'ai beaucoup appris et je lui souhaite le meilleur à Tottenham », a confié Jonathan Rowe.