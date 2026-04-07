«Il était tellement fou du PSG» : Un grand supporter du club débarque, son transfert vire au fiasco...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le débat de savoir si un supporter d'un club peut y évoluer et y briller a régulièrement été commenté. Et pour cause, au PSG, un attaquant a raté son rendez-vous avec le club de la capitale où son transfert a tourné au fiasco après seulement une saison.

Mercredi soir, à l'occasion du choc entre le PSG et Liverpool en Ligue des champions, Hugo Ekitike va recroiser la route du club de la capitale où il n'a évolué qu'un an et demi, sans grande réussite après son transfert en provenance du Stade de Reims. Mais le jeune attaquant a bien grandi et brille désormais chez les Reds. Une évolution qui n'étonne pas un cadre influent dans le vestiaire du PSG, qui explique les difficultés d'Hugo Ekitike à Paris.

"𝐵𝑒𝑎𝑢𝑐𝑜𝑢𝑝 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑖𝑠𝑖𝑟" ☺️



Les réactions d'Hugo Ekitiké et Maxence Lacroix après la victoire contre le Brésil 🇧🇷 pic.twitter.com/PE3EK7yEPy — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 27, 2026

«Hugo était un jeune qui conduisait encore une Mini et qu’on a mis au volant d’une Ferrari» « À l’époque, Hugo était un jeune qui conduisait encore une Mini et qu’on a mis au volant d’une Ferrari. Pendant les premiers mois, il était excité d’être là, mais sur le terrain, le maillot était vraiment lourd à porter. C’était un très bon mec, respectueux, jamais dans le conflit. Mais il était tellement fou du PSG, il avait une telle exigence envers lui-même qu’il s’est mis une grosse pression et n’a pas pu exprimer ses qualités sur le terrain », confie-t-il dans les colonnes du Parisien.