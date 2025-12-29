95M€ pour Hugo Ekitike : L'énorme coup du PSG !

L'été dernier, Liverpool a réalisé un mercato historique, déboursant au total quasiment 500M€. Sur ce montant, 95M€ ont été utilisés pour arracher Hugo Ekitike à l'Eintracht Francfort. Et d'après Arne Slot, c'est notamment après avoir vu jouer les attaquants du PSG qu'il a réclamé le transfert du jeune joueur français.
Arne Slot, choqué par les attaquants du PSG
« Hugo fait partie des joueurs les plus rapides que nous ayons. C'était l'un des éléments que je souhaitais apporter à cette équipe, c'est-à-dire avoir un rythme incroyable », lâche l'entraîneur de Liverpool en conférence de presse, avant de poursuivre.
«C'est donc ce que nous avons essayé d'apporter en faisant venir Ekitike»
« Je constate que beaucoup d'équipes de haut niveau comptent un, deux, voire trois joueurs dotés d'un rythme exceptionnel. Nous avons affronté le Paris Saint-Germain la saison dernière, et nous avons dû faire face à Dembélé, Barcola, Doué, tous ces joueurs incroyablement rapides. C'est donc ce que nous avons essayé d'apporter en faisant venir Ekitike », ajoute Arne Slot.