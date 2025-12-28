PSG : Le transfert «parfait» annoncé à l’étranger !

Pierrick Levallet

Le PSG a visiblement prévu d’offrir une nouvelle solution à Luis Enrique au milieu de terrain. Le club de la capitale serait notamment intéressé par les services de Manu Koné. Le joueur de l’AS Roma plairait toutefois à un cador de Premier League, qui le verrait comme le renfort idéal pour son entrejeu.

Et si le PSG offrait une nouvelle solution à Luis Enrique pour son milieu de terrain cet hiver ? Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le club de la capitale ne comptait pas être très actif sur le mercato en janvier. Pourtant, les rumeurs commencent à se faire nombreuses chez les Rouge-et-Bleu. La presse italienne a notamment évoqué une nouvelle piste récemment.

Le PSG garde un oeil sur Manu Koné Le PSG en pincerait en effet pour Manu Koné. Le joueur de l’AS Roma aurait le profil adéquat pour s’intégrer dans le milieu de terrain de Luis Enrique. Il apporterait ainsi une solution de choix à l’entraîneur espagnol derrière Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves. Les pensionnaires de la Ligue 1 ne seraient toutefois pas seuls sur le coup.