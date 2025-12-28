PSG : Une séparation brutale pour retrouver Mbappé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le 10 mai 2024, Kylian Mbappé officialisait son départ du PSG. Destination : le Real Madrid comme le joueur et le club l'officialisaient un peu plus de trois semaines plus tard. Mbappé quittait donc Vitinha pour la Casa Blanca. Mais les Merengue aimeraient renouer leur collaboration à Madrid. C'est déjà peine perdue ?

Au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a pu évoluer devant Vitinha l'espace de deux saisons. Néanmoins, leur relation s'est terminée au moment où le meilleur buteur de l'histoire du club a décidé de s'envoler vers le Real Madrid à l'été 2024. Sans le buteur phare du PSG, Vitinha a tout de même pu célébrer la Ligue des champions, la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale en 2025.

Vinicius Jr contre Vitinha ? On signe au Real Madrid Ses prestations sous la tunique rouge et bleu du PSG ne laisseraient personne indifférent au Real Madrid où les socios du club merengue seraient même préparés à laisser filer Vinicius Jr pour accueillir Vitinha d'après le journaliste Julio Pulido de la Cadena SER. « Si tu vas demander dans la rue si elle est pour un départ de Vinicius Jr et une arrivée d’un profil comme Vitinha, je t’assure qu’une majorité signe ».