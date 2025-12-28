PSG : Une séparation brutale pour retrouver Mbappé ?

Le 10 mai 2024, Kylian Mbappé officialisait son départ du PSG. Destination : le Real Madrid comme le joueur et le club l'officialisaient un peu plus de trois semaines plus tard. Mbappé quittait donc Vitinha pour la Casa Blanca. Mais les Merengue aimeraient renouer leur collaboration à Madrid. C'est déjà peine perdue ?
Au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a pu évoluer devant Vitinha l'espace de deux saisons. Néanmoins, leur relation s'est terminée au moment où le meilleur buteur de l'histoire du club a décidé de s'envoler vers le Real Madrid à l'été 2024. Sans le buteur phare du PSG, Vitinha a tout de même pu célébrer la Ligue des champions, la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale en 2025.
Vinicius Jr contre Vitinha ? On signe au Real Madrid
Ses prestations sous la tunique rouge et bleu du PSG ne laisseraient personne indifférent au Real Madrid où les socios du club merengue seraient même préparés à laisser filer Vinicius Jr pour accueillir Vitinha d'après le journaliste Julio Pulido de la Cadena SER. « Si tu vas demander dans la rue si elle est pour un départ de Vinicius Jr et une arrivée d’un profil comme Vitinha, je t’assure qu’une majorité signe ».
«J'adore être là où je suis et j'adore l'entraîneur que j'ai»
Néanmoins, il ne faudrait pas s'attendre à un départ de Vitinha pour rejoindre Kylian Mbappé et Xabi Alonso au Real Madrid. La cause ? Son souhait d'être un jour entraîné par Pep Guardiola et son bonheur d'évoluer sous la houlette de Luis Enrique au PSG. « Pour être cohérent, je dirais Guardiola. Son style est très similaire à celui de Luis Enrique, il a la même philosophie, et c'est pourquoi je serais très curieux d'être entraîné par lui. Mais je me sens très bien là où je suis, j'adore être là où je suis et j'adore l'entraîneur que j'ai ». a assuré Vitinha à A Bola.