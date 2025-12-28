Un nouveau crack au PSG : Son agent balance !

Axel Cornic

Après Willian Pacho et Illya Zabarnyi, le Paris Saint-Germain serait à la recherche de nouveaux renforts pour sa défense centrale. Le directeur sportif Luis Campos semble notamment regarder du côté du Portugal, avec un grand espoir de la formation de Benfica.

L’avenir de la défense passe par l’arrivée de sang frais. L’inoxydable Marquinhos aura en effet bientôt 32 ans et cela fait déjà quelques temps que l’on parle d’un possible départ, avec WIllian Pacho ou Illya Zabarnyi qui ont déjà débarqué pour relancer le PSG. Mais c’est loin d’être terminé...

Une nouvelle défense pour le PSG ? Car à l’étranger, on parle de nombreuses autres pistes, avec notamment le possible départ d’un Lucas Beraldo qui n’a pas vraiment convaincu. Ainsi, la presse allemande a notamment parlé d’Antonio Rüdiger, dont le contrat avec le Real Madrid se termine en juin prochain et qui serait un renfort de tout premier choix, mais pas de première jeunesse.