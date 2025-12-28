PSG : Le transfert à 4M€ qui va rendre fou l’OM ?

Alexis Brunet

Même si ce n’est pas fréquent, par le passé plusieurs joueurs sont passés par l’OM et le PSG. Cela pourrait d’ailleurs se reproduire prochainement, car le club de la capitale serait intéressé par le milieu offensif formé à Marseille, Darryl Bakola. Le Français de 18 ans est évalué à 4M€ par le site spécialisé Transfermarkt.

Après un mercato estival assez calme l’été dernier, le PSG ne devrait une nouvelle fois pas faire de folie cet hiver. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale n’a pas prévu de recruter car Luis Enrique serait satisfait de son effectif. L’entraîneur espagnol devrait également se servir des jeunes joueurs du centre de formation afin de dépanner en cas de blessures.

Le PSG pense à Bakola L’été prochain en revanche, le PSG va sans doute s’activer. Selon les informations de CaughtOffside, le club de la capitale aurait d’ailleurs coché le nom de Darryl Bakola. Le joueur de l’OM n’est pas beaucoup utilisé dans le sud de la France et si cela continue, il pourrait être tenté à l’idée d’aller voir ailleurs. Reste à voir si le milieu offensif de 18 ans sera asez courageux pour rejoindre Paris, ce qui serait vu comme une immense trahison par les supporters marseillais.