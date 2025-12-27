PSG - Transfert de Lucas Chevalier : Catastrophe confirmée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 55M€, bonus compris, Lucas Chevalier tarde à justifier l'investissement consenti par le PSG l'été dernier. A tel point que la concurrence est désormais vive avec Matvey Safonov. Une situation qui évidemment un impact sur la valeur marchande du portier français puisqu'il est désormais évalué à 35M€.

L'été dernier, le PSG n'a pas hésité à se séparer de Gianluigi Donnarumma pour faire de Lucas Chevalier le plus cher de l'histoire de la Ligue 1. Le portier du LOSC a été recruté pour 40M€ auxquels pourraient s'ajouter 15M€ de bonus. Une somme importante que Lucas Chevalier peine à justifier après une première partie de saison poussive durant laquelle il a vu Matvey Safonov venir menacer sa place.

La valeur de Lucas Chevalier baisse ! Une situation qui a bien évidemment un impact sur la valeur marchande de Lucas Chevalier. Transfermarkt, qui vient de mettre à jour les valeurs des joueurs de Ligue 1, estime celle du portier du PSG à 35M€ soit une baisse de 5M€ par rapport à la précédente. Autrement dit, sir le PSG décidait de vendre Lucas Chevalier aujourd'hui, le club de la capitale perdrait de l'argent.