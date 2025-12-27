Lucas Chevalier : La clause secrète qui va tout changer au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis que Matvey Safonov a pu se mettre en valeur, le portier russe a clairement relancé les débats concernant la hiérarchie dans les buts du PSG. A tel point que Jean-Pierre Papin estime que seule une clause particulière dans le contrat de Lucas Chevalier pourrait inverser la tendance.

Safonov-Chevalier : La bataille se poursuit « Je pense que Safonov a remis les clés de la concurrence au goût du jour. Je pense que depuis quelques matchs il est bien, bien meilleur, il s’est affirmé. Il a fait des matchs où il a quand même sorti des parades assez incroyables. Je pense qu’il faut lui laisser encore une chance de montrer que… », lâche-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.