Lucas Chevalier : La clause secrète qui va tout changer au PSG ?

Alors que Matvey Safonov a brillé durant le mois de décembre, la hiérarchie des gardiens de but au PSG semble bouleversée. La seule option qui pourrait permettre à Lucas Chevalier de conserver sa place de titulaire serait l'existence d'une clause particulière comme le stipule Jean-Pierre Papin.
Safonov-Chevalier : La bataille se poursuit
« Je pense que Safonov a remis les clés de la concurrence au goût du jour. Je pense que depuis quelques matchs il est bien, bien meilleur, il s’est affirmé. Il a fait des matchs où il a quand même sorti des parades assez incroyables. Je pense qu’il faut lui laisser encore une chance de montrer que… », lâche-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.
«Peut-être que Chevalier a aussi des clauses dans son contrat»
« Après, peut-être que Chevalier a aussi des clauses dans son contrat qui disent qu’il est numéro un, même si j’ai un doute. Mais ne sait-on jamais. Ce que je ferais en tant qu’entraîneur ? Ca ne se fait pas ce que je vais dire, mais peut-être avoir un management où t’essayes de faire jouer les deux un peu plus souvent. Je sais que c’est compliqué, je sais qu’il y a beaucoup de gens qui n’aiment pas. Mais quand t’as la chance d’avoir deux très grands gardiens, pourquoi pas ! », ajoute Jean-Pierre Papin.