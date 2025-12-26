PSG - Lucas Chevalier : Il annonce la fin !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mois de décembre n'a pas du être facile pour Lucas Chevalier qui a vu Matvey Safonov prendre de plus en plus d'importance au PSG, notamment grâce à sa séance de tirs-au-but légendaire contre Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale. Vue de Russie, c'est d'ailleurs déjà terminé pour Chevalier.

Recruté pour 55M€, bonus compris, en provenance du LOSC, Lucas Chevalier a longtemps semblé intouchable dans les buts du PSG. Mais c'était sans compter sur le très gros tacle qu'il a subi contre l'AS Monaco et qui l'a tenu écarté des terrains quelques matches. Matvey Safonov en a profité pour briller. D'abord face au Stade Rennais en Ligue 1 (5-0), mais surtout lors de la séance des tirs-au-but contre Flamengo. Le portier russe avait effectivement sorti quatre des cinq tentatives brésiliennes.

Safonov a pris le dessus sur Chevalier Cependant, Matvey Safonov s'est fracturé la main lors de cette séance de tirs-au-but, ce qui devrait permettre à Lucas Chevalier de reprendre sa place dans les buts du PSG. Du moins temporairement puisque l’ancien joueur du CSKA Moscou, Dmitri Khomukha, est persuadé que le portier russe reprendra sa place à son retour. « Il doit être dans un excellent état psychologique. Dès que sa blessure lui permettra de reprendre l'entraînement, ses chances de passer numéro un face à Chevalier seront très élevées », estime-t-il dans une interview à la Gazeta.ru.