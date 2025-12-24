Chevalier déjà écarté au PSG : Son remplaçant trouvé pour 0€ ?

Axel Cornic

Seulement quelques mois après la signature de Lucas Chevalier, le Paris Saint-Germain pourrait une nouvelle fois changer de gardien de but. Les médias italiens assurent en effet que les dirigeants du club parisien suivraient de près l’évolution de la situation de Mike Maignan, dont le contrat avec l’AC Milan se termine en juin prochain.

Depuis le début du projet QSI, à Paris on est souvent parti à l’étranger pour chercher des grandes stars. Mais cette époque est révolue, puisque le PSG semble vouloir miser sur les talents tricolores ainsi que sur les cadres de l’équipe de France. Et la liste pourrait s’allonger dans les prochains mois...

Maignan de retour au PSG ? Car le PSG serait sur les traces du gardien titulaire de l’équipe de France ! Mike Maignan se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat avec l’AC Milan et dès le 1er janvier prochain, il pourra négocier librement avec le club de son choix. Un retour à Paris pourrait le tenter, mais Chelsea serait également sur le coup.