Une attaque de feu au PSG : C’est annoncé sur TF1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contre Chelsea la semaine dernière, le PSG s'est largement imposé, se rappelant aux bons souvenirs de la saison dernière. Les Parisiens se sont effectivement imposés 5 buts à 2, de quoi faire dire à un consultant de TF1 que l'attaque de feu du PSG était de retour, bien qu'il existe encore quelques problèmes.

Après une première partie de saison en dents de scie, le PSG a impressionné en s'imposant largement contre Chelsea en huitièmes de finale aller de la Ligue de champions (5-2). Une démonstration offensive qui a rassuré Bixente Lizarazu, qui se réjouit du retour de l'attaque de feu des Parisiens.

Ce retour au PSG qui le ferait rêver (et ce n'est pas pour y jouer) https://t.co/xCCJCqvqdC — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

Lizarazu s'enflamme pour l'attaque du PSG « Si c’est enfin le déclic que Paris attendait ? Je ne sais pas si c’est le déclic mais en tout cas il y a eu plein de choses très positives dans ce match. Le retour de l’armada offensive déjà, le retour du Ballon d’Or Dembélé, qui a fait un bon match. Il est indispensable dans cette équipe, il faut qu’il soit absolument en pleine forme. Barcola a été très percutant sur son côté, il a fait beaucoup de bien. Et évidemment l’entrée de Kvaratskhelia qui a été fantastique avec sa passe décisive et ses deux buts puis son pied ouvert, la classique. Ça c’était très bien », confie-t-il sur le plateau de Téléfoot sur TF1.