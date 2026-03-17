Une attaque de feu au PSG : C’est annoncé sur TF1 !

Contre Chelsea la semaine dernière, le PSG s'est largement imposé, se rappelant aux bons souvenirs de la saison dernière. Les Parisiens se sont effectivement imposés 5 buts à 2, de quoi faire dire à un consultant de TF1 que l'attaque de feu du PSG était de retour, bien qu'il existe encore quelques problèmes.
Après une première partie de saison en dents de scie, le PSG a impressionné en s'imposant largement contre Chelsea en huitièmes de finale aller de la Ligue de champions (5-2). Une démonstration offensive qui a rassuré Bixente Lizarazu, qui se réjouit du retour de l'attaque de feu des Parisiens.
Lizarazu s'enflamme pour l'attaque du PSG
« Si c’est enfin le déclic que Paris attendait ? Je ne sais pas si c’est le déclic mais en tout cas il y a eu plein de choses très positives dans ce match. Le retour de l’armada offensive déjà, le retour du Ballon d’Or Dembélé, qui a fait un bon match. Il est indispensable dans cette équipe, il faut qu’il soit absolument en pleine forme. Barcola a été très percutant sur son côté, il a fait beaucoup de bien. Et évidemment l’entrée de Kvaratskhelia qui a été fantastique avec sa passe décisive et ses deux buts puis son pied ouvert, la classique. Ça c’était très bien », confie-t-il sur le plateau de Téléfoot sur TF1.
«Il y a eu plein de choses très positives dans ce match comme le retour de l’armada offensive»
Cependant, Bixente Lizarazu a également vu des choses inquiétantes au PSG : « Le caractère de l’équipe aussi que j’ai vraiment adoré dans un match qui a été difficile et qui s’est ouvert à la 74ème minute. Ils ont souffert pendant 74 minutes et le caractère du Paris Saint-Germain a été fantastique. Mais le bémol que je mettrais c’est qu’il y a eu des erreurs défensives importantes. Marquinhos a beaucoup souffert face à Neto, Nuno Mendes n’est pas aussi bien qu’avant, il est un peu distrait. Il y a eu un but qu’il partage avec Barcola. Et il n’y a pas cet effet de rouleau compresseur et irrésistible pour l’instant ».