Mercato - OM : Il «rêve de revenir» à Marseille au plus vite !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM devra gérer un mercato qui s’annonce particulièrement mouvementé. Il faudra s’attendre à plusieurs arrivées du côté de Marseille et Stéphane Richard, le nouveau président du club phocéen, devra donc se montrer convaincant. Pour certains dossiers, il n’aura pas forcément besoin de l’être car la formation olympienne fait toujours rêver et un ancien de la maison souhaite revenir.

Il y a quelques jours, Frank McCourt a officiellement annoncé le début d’une nouvelle ère à l’OM. Exit Pablo Longoria, le nouveau président du club phocéen se nomme Stéphane Richard. Ce dernier, âgé de 64 ans, n’est pas directement issu du monde du football, mais il a fait ses preuves dans la politique, ainsi qu’à la tête de certaines grandes entreprises comme Orange par exemple. Il devra répondre à certains challenges pour ses grands débuts, car Marseille a besoin de se réinventer.

«Il voulait boxer tout le monde» : Des années après son départ, l'amusante anecdote avec «le plus fou» de l'OM ! https://t.co/Mj0cpuBEXS — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

L’OM doit mettre la main sur un nouveau directeur sportif Parmi les dossiers prioritaires de Stéphane Richard pour le début de son aventure à l’OM, il y a bien évidemment le recrutement d’un nouveau directeur sportif. Le poste est actuellement occupé par Medhi Benatia, mais Frank McCourt l’a dit dernièrement, le Marocain s’en ira à la fin de la saison. Le club phocéen doit donc trouver le profil idoine et cela ne s’annonce pas si facile, loin de là.