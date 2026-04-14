Mercato - Les «deux scénarios» ont fuité pour Ousmane Dembélé : Le PSG a tranché pour son avenir ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain joue sa survie en Ligue des champions ce mardi soir. A Anfield, après avoir pris une véritable option pendant le quart de finale aller au Parc des princes la semaine dernière (2-0), il faudra valider cette performance pour atteindre le dernier carré de la C1 qui semble être décisionnaire pour l'avenir d'Ousmane Dembélé au PSG. Explications.

Un Ballon d'or au PSG. Depuis Lionel Messi, ce n'était plus arrivé et avant La Pulga, il faut remonter à 1995 avec George Weah. Le 22 septembre 2025, au Théâtre du Châtelet, Ousmane Dembélé était sacré Ballon d'or au début de sa 3ème saison au Paris Saint-Germain synonyme de discussions pour prolonger les contrats depuis la nomination de Luis Campos au poste de conseiller football du club en 2022. Cependant, contrairement aux dossiers Achraf Hakimi et Vitinha qui ont été rapidement bouclés la saison dernière, ça coincerait entre le clan Dembélé et le Paris Saint-Germain pour le contrat du champion du monde tricolore.

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Duga : "Bien évidemment. Il est le projet. Il a gagné cette immunité, il a gagné d'être l'homme fort du projet, il a gagné le droit d'être écouté, d'être choisi et d'être le mieux payé." pic.twitter.com/eC6uCy0obb — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 13, 2026

«Un avis aussi bien partagé par la direction que par l'entourage du joueur» Ces dernières heures, le journaliste de RMC Arthur Perrot a passé une tête dans l'émission Rothen s'enflamme dans l'optique de divulguer plusieurs informations sur la tournure récente des évènements. Cette dernière ligne droite de la campagne de Ligue des champions dictera le dénouement du feuilleton Ousmane Dembélé selon lui. « Tout est une question de timing pour Dembélé, c'est ce qu'on explique en coulisses au Paris Saint-Germain, un avis aussi bien partagé par la direction que par l'entourage du joueur. Cela pourrait être conditionné aux deux scénarios possibles liés au parcours du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe ».