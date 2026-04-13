Mercato - OM : Départ confirmé sur RMC !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il reste encore cinq matchs d’ici à la fin de la saison et une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions à aller chercher, l’OM et un de ses joueurs ont tout de même déjà acté la fin de leur collaboration cet été. Un départ qui a été confirmé ce lundi sur les ondes de RMC.

La saison prochaine, plusieurs joueurs sont déjà assurés de ne plus être à Marseille. C’est le cas d’Ethan Nwaneri (19 ans), prêté sans option d’achat par Arsenal, tandis que l'OM ne lèvera pas les options d’achat de Benjamin Pavard (29 ans, Inter Milan) et d’Arthur Vermeeren (21 ans, RB Leipzig). S’il lui reste encore deux ans de contrat, le moment de partir sera également venu pour Leonardo Balerdi.

🔵⚪ Les infos de @flogermain concernant le futur de Leonardo Balerdi. pic.twitter.com/peKGrKVClt — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 13, 2026

L’OM et Balerdi ont acté leur séparation Comme indiqué par Foot Mercato, l’OM et son défenseur âgé de 27 ans ont déjà acté leur séparation à la fin de la saison. Arrivé à l’été 2020 en provenance du Borussia Dortmund, l’international argentin (11 sélections) aura passé six ans à Marseille et les deux parties estiment que le moment est venu de tourner la page après la Coupe du monde 2026. Une tendance confirmée par le journaliste Florent Germain.