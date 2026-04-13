Mercato - OM : Départ confirmé sur RMC !

S’il reste encore cinq matchs d’ici à la fin de la saison et une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions à aller chercher, l’OM et un de ses joueurs ont tout de même déjà acté la fin de leur collaboration cet été. Un départ qui a été confirmé ce lundi sur les ondes de RMC.
La saison prochaine, plusieurs joueurs sont déjà assurés de ne plus être à Marseille. C’est le cas d’Ethan Nwaneri (19 ans), prêté sans option d’achat par Arsenal, tandis que l'OM ne lèvera pas les options d’achat de Benjamin Pavard (29 ans, Inter Milan) et d’Arthur Vermeeren (21 ans, RB Leipzig). S’il lui reste encore deux ans de contrat, le moment de partir sera également venu pour Leonardo Balerdi.
L’OM et Balerdi ont acté leur séparation
Comme indiqué par Foot Mercato, l’OM et son défenseur âgé de 27 ans ont déjà acté leur séparation à la fin de la saison. Arrivé à l’été 2020 en provenance du Borussia Dortmund, l’international argentin (11 sélections) aura passé six ans à Marseille et les deux parties estiment que le moment est venu de tourner la page après la Coupe du monde 2026. Une tendance confirmée par le journaliste Florent Germain.
« L’OM espère récupérer minimum 25M€ dans cette transaction »
« La tendance, c’est un départ. Il y a déjà une question de timing et de contrat pour Leonardo Balerdi. Il est sous contrat jusqu’en juin 2028, donc fin de contrat dans deux ans. Pour être clair : le conserver dans l’effectif la saison prochaine et donc le laisser arriver à un an de la fin de son contrat serait une vraie faute stratégique de la part du club phocéen. Donc il y a deux parties qui sont sur la même longueur d’onde, le clan du joueur et le club marseillais, qui travaillent sur un départ. Il y a des discussions. On n’a pas le nom des clubs intéressés ni sa future destination, mais il y a des discussions, c'est vrai. L’OM espère récupérer minimum 25M€ dans cette transaction », a déclaré Florent Germain dans le Super Moscato Show sur RMC.