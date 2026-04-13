Mercato - PSG : L'offre à 20M€ «qui n'a pas échappé» à Ousmane Dembélé, tout est relancé pour son avenir ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Ballon d'or est un joueur du PSG, un fait rarissime pour être souligné puisque hormis Lionel Messi, il fallait remonter aux années 90 avec George Weah. Ousmane Dembélé a été l'une des figures incontournables de l'épopée parisienne en Ligue des champions, lui valant la distinction individuelle suprême. Et quand est-il du contrat ? C'est la question du moment qui reprendrait de l'ampleur au vu du futur salaire de son entraîneur Luis Enrique qui a fuité dans la presse...

Le Paris Saint-Germain dispose de la meilleure équipe de l'année 2025. C'est en effet les distinctions reçues pendant les cérémonie du Ballon d'or et des Globe Soccer Awards en septembre et décembre dernier. De plus, le meilleur entraîneur du monde en la personne de Luis Enrique, le Ballon d'or avec Ousmane Dembélé, le Ballon d'or africain Achraf Hakimi, asiatique avec Kang-in Lee et le Golden Boy par le biais de Désiré Doué. Le PSG a été le club de l'année.

🔥 Ousmane Dembélé c'est le football validé par Eden Hazard !



"Ousmane a un talent incroyable (...) c'est le football qu'on veut voir !"



On parle football dans le CFC avec Eden Hazard et Samir Nasri sur CANAL+ 🖥️ pic.twitter.com/WBzBaokS27 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 12, 2026

Le feuilleton Ousmane Dembélé n'approche pas de son épilogue Artisan phare du seul et unique sacre du PSG en Ligue des champions ayant été élu meilleur joueur de la compétition, Ousmane Dembélé se trouve dans une situation particulière. En effet, son contrat prendra fin le 30 juin 2028 à Paris, lui qui est en plein milieu de sa troisième saison moment choisi par Luis Campos pour discuter d'une prolongation. Depuis quelques semaines, ce dossier ne se rapproche pas d'une résolution et notamment à cause de la question financière bien qu'en conférence de presse le mois dernier, Dembélé ait assuré que rien ne se mettait sur sa route pour éventuellement prolonger son bail au PSG.