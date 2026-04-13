Mercato - PSG : L'offre à 20M€ «qui n'a pas échappé» à Ousmane Dembélé, tout est relancé pour son avenir ?

Le Ballon d'or est un joueur du PSG, un fait rarissime pour être souligné puisque hormis Lionel Messi, il fallait remonter aux années 90 avec George Weah. Ousmane Dembélé a été l'une des figures incontournables de l'épopée parisienne en Ligue des champions, lui valant la distinction individuelle suprême. Et quand est-il du contrat ? C'est la question du moment qui reprendrait de l'ampleur au vu du futur salaire de son entraîneur Luis Enrique qui a fuité dans la presse...
Le Paris Saint-Germain dispose de la meilleure équipe de l'année 2025. C'est en effet les distinctions reçues pendant les cérémonie du Ballon d'or et des Globe Soccer Awards en septembre et décembre dernier. De plus, le meilleur entraîneur du monde en la personne de Luis Enrique, le Ballon d'or avec Ousmane Dembélé, le Ballon d'or africain Achraf Hakimi, asiatique avec Kang-in Lee et le Golden Boy par le biais de Désiré Doué. Le PSG a été le club de l'année.
Le feuilleton Ousmane Dembélé n'approche pas de son épilogue
Artisan phare du seul et unique sacre du PSG en Ligue des champions ayant été élu meilleur joueur de la compétition, Ousmane Dembélé se trouve dans une situation particulière. En effet, son contrat prendra fin le 30 juin 2028 à Paris, lui qui est en plein milieu de sa troisième saison moment choisi par Luis Campos pour discuter d'une prolongation. Depuis quelques semaines, ce dossier ne se rapproche pas d'une résolution et notamment à cause de la question financière bien qu'en conférence de presse le mois dernier, Dembélé ait assuré que rien ne se mettait sur sa route pour éventuellement prolonger son bail au PSG.
Un nouveau contrat à 20M€ à l'année pour Luis Enrique qui aurait fait son effet dans l'entourage de Dembélé
L'Equipe fait un point sur le cas Ousmane Dembélé à l'aube du quart de finale retour de Ligue des champions entre Liverpool et le PSG à Anfield. Le quotidien sportif affirme que cela n'aurait pas échappé au clan Dembélé que Luis Enrique soit sur le point de prolonger son contrat courant jusqu'en juin 2027 à l'été 2030. Et ce, avec une revalorisation salariale importante qui ferait de lui l'un des quatre entraîneurs les mieux rémunérés au monde avec des revenus annuels de 20M€. Une proposition conséquente qui aurait titillé la curiosité d'Ousmane Dembélé, sachant que le PSG est donc capable de casser sa tirelire pour conserver un élément aussi important que Luis Enrique dans son projet. De quoi lui donner des idées pour sa situation personnelle ?